Beve bibita ghiacciata e si tuffa, muore un 18enne

Tragedia sul lungomare di Scauri. Si disseta con una bibita ghiacciata e si tuffa in acqua: muore annegato un 18enne. Ogni tentativo di rianimare il ragazzo è stato inutile. Il diciottenne era arrivato dalla Campania in compagnia del padre. L’ambulanza arriva venti minuti dopo e senza medico.

È questo il connubio fatale costato la vita al giovane Claudio, arrivato dalla Campania, in compagnia del padre, con una gita organizzata. Sono le prime ore del pomeriggio di una rovente domenica di agosto. Il dramma si consuma in pochi minuti.

LE PRIME RICOSTRUZIONI:

Il giovane beve una bibita ghiacciata e si tuffa in acqua. E poi subito la tragedia. Il 18enne viene colto da malore improvviso, forse una congestione, prova a nuotare, cerca invano di tornare a riva. Resiste, ma il malessere ha il sopravvento e il ragazzo, ormai allo stremo delle forze, non ce la fa. Annega sotto gli occhi del padre.

I SOCCORSI:

In soccorso del 18enne si tuffano il padre e i vicini di ombrellone, che lo riportano a riva e tentano di rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma ormai è troppo tardi, ogni tentativo di rianimare il ragazzo sembra inutile. Per Claudio non c’è più niente da fare. L’ambulanza, chiamata dai bagnanti presenti al lido, arriva venti minti dopo. A bordo, non c’è neanche il medico. Sul posto sopraggiunge anche la Guardia Costiera.

Il diciottenne era partito con il padre da Buccino, in Provincia di Benevento. La madre, invece, è in Romania e forse ancora ignora la triste sorte del figlio. I genitori di Claudio sono separati e il giovane viveva in Romania con la nonna. Chiusa la scuola, era tornato a Bucciano, dove era cresciuto, per trascorrere l’estate con il papà.