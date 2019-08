Sabrina Paravicini, in giro senza parrucca e turbante: l’effetto del cancro sulle persone

Incredibilmente brillante, vispa e curiosa anche durante una sfida così drammatica, Sabrina Paravicini sfrutta ogni step della malattia per confrontarsi con se stessa e con il mondo esterno. È il suo modo di creare e di comprendere nel profondo l’esperienza del cancro. Proprio in questi giorni ha condiviso con i suoi fan quello che lei ha definito “esperimento sociale”: è uscita senza parrucca e senza turbante per vedere che reazione avrebbe scatenato nelle persone. Ecco il suo racconto e la foto pubblicata:

Giorno si: tante cose da fare, sono andata in giro in macchina senza turbante. Occhiali, rossetto e i miei quattro peletti in testa. Volevo vedere l’effetto che faceva. Una coppia in macchina si accosta, lui guida, lei di lato, abbassa gli occhi mentre mi guarda. Le sorrido, ma lei non rialza lo sguardo e non mi vede.

Il benzinaio non si è praticamente accorto di niente “carta o bancomat?” “Bancomat” gli sorrido, mi sorride, sano, senza domande o pensieri. Entro in un negozio, compro una cosa e vado alla cassa. Allungo la mano per prendere il resto. La commessa mette gli spiccioli sul banco e io rimango con la mano aperta. Forse ha problemi a toccare la gente, spero non abbia avuto problemi a toccare me. Non voglio pensar male: è un giorno si e me lo voglio godere. Però mi viene in mente una compagna di chemio che la scorsa settimana ci ha raccontato che voleva entrare in una piscina e all’entrata le hanno fatto capire che non era gradita. Le hanno pure detto “e poi costa 15 euro…” e lei meravigliosa ha risposto: “non avrò i capelli ma i soldi per entrare in piscina li ho e comunque non mi va più di entrare”. È stata fin troppo elegante. Fino a qui tutto bene.