Emma Marrone esagerata in bikini: evviva curve e cellulite, è una di noi [FOTO]

Emma Marrone sta vivendo un’estate al massimo, nel segno del relax, delle vacanze e dei nuovi progetti lavorativi. Dopo aver trascorso dei giorni in Puglia, la sua amatissima terra d’origine, la cantante è volata negli Stati Uniti, più precisamente a Malibu, in California. Che ci sia in ballo un altro progetto cinematografico? D’altronde Emma presto debutterà al cinema; è infatti tra i protagonisti della nuova pellicola di Gabriele Muccino, “I migliori anni”, in sala da febbraio 2020, al fianco di Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino.

Emma Marrone, bomba sexy al mare [FOTO]

Photo Credits: Instagram La Marrone super sexy a bordo piscina Il profilo sensuale del Salento, Emma, ce l’ha nel DNA e la sua ultima foto su Instagramlo testimonia. Incredibilmente sensuale sul bordo piscina, capelli bagnati che scivolano sulle spalle, scoprono il viso con decisi occhiali neri. Si mostra strepitosa per la sua forma fisica e quel dettaglio che spunta, fa impazzire i fan. Un décolleté prosperoso, incorniciato dal costume nero che rende amabile le sue curve, anche il cantante Enrico Nigiotti che nel suo commento, vicino all’icona della fiamma, scrive: “Sexbomb” è rapito dallo scatto. Photo Credits: Instagram Emma esagerata in bikini, curve e cellulite: è una di noi [FOTO] Emma Marrone sta trascorrendo le vacanze nella sua bellissima terra natìa: la Puglia. La sua estate 2019 è nel segno del mare e del completo relax. Circondata dai suoi affetti – la cantante è legatissima alla sua famiglia e ai suoi amici -, trascorre lunghe giornate al mare, tra tuffi e abbronzatura. Il settimanale “Chi” l’ha fotografata sulle spiagge di Porto Cesareo, dove la bella Emma, in costume bianco, si sta godendo le splendide acque del Salento. Emma Marrone super sexy al mare [FOTO] La cantante pugliese lancia ha un legame molto forte con le sue fan e spesso lancia loro questo messaggio: “Amatevi per come siete”, anche se si ha un po’ di cellulite o qualche altra piccola imperfezione. Un modo per spiegare che anche quest’ultime fanno parte di noi e ci rendono diverse dagli altri. Aspirare a modelli di fisico perfetti – e talvolta anche aiutati da Photoshop – può rivelarsi dannoso e soprattutto allontana dall’obiettivo primario, ovvero volersi bene per quello che si è. Photo Credits: Chi

