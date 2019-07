Silvia Toffanin-Pier Silvio Berlusconi, aria di crisi. Musi lunghi al mare [FOTO]

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve e riservate dello show business italiano. Raramente si fanno vedere insieme in occasioni mondane e alle località Vip preferiscono la tranquillità della Liguria, regione in cui vivono ormai stabilmente da anni. Ed è proprio qui – a Portofino – che il settimanale “Novella 2000” li ha paparazzati durante una giornata estiva. I due, però, avevano l’aria un po’ triste e distaccata. Hanno giocato e passeggiato con i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma i loro volti sono apparsi un po’ tesi, senza particolare complicità. C’è aria di crisi o si è trattato solo di una giornata storta?

Portofino è davvero un luogo del cuore per la famiglia Toffanin-Berlusconi. Pier Silvio, che è a Milano per lavoro dal lunedì al venerdì, in questi giorni si sta concedendo un po’ di tempo prezioso in Liguria con sua moglie e i due piccoli di casa, Lorenzo Mattia (9 anni) e Sofia Valentina (3).

Pier Silvio e la bella conduttrice stanno ormai insieme dal 2001; non sono ancora sposati, ma la loro è una famiglia unita e solida e non è certo un matrimonio a fare la differenza. Eppure ultimamente a vederli insieme sembra sempre che qualcosa non vada. Sono stati recentemente fotografati al mare, mentre Silvia giocava serenamente con i bimbi e Pier Silvio se ne stava in disparte. Adesso Novella 2000 li ha beccati a passeggio per Portofino e, di nuovo, traspare un clima di tensione e freddezza. Le espressioni di entrambi sembrano rigide e turbate, neanche un accenno di abbraccio ad unirli. Lo sguardo di Silvia soprattutto, particolarmente dolce e limpido, in questi scatti tradisce forse una punta di tristezza. Insomma, anche stavolta potrebbe trattarsi di una discussione passeggera… o di una vera crisi di coppia. Photo credits: Novella 2000

