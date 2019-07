Chiara Ferragni scatti sexy e trasparenze al vento. Fedez nel panico [FOTO]

Chiara Ferragni, stilista e imprenditrice più famosa d’Italia, è l’influencer che ha dato vita ad un profilo professionale molto ricercato dal mondo del web: la fashion blogger. A Chiara Ferragni, moglie del cantante Fedez, con il quale ha avuto il figlio Leone di appena un anno, gli affari vanno molto bene, tanto da concedere ai suoi dipendenti, un bonus di 3400 euro ad ognuno. Quest’ultimo anno, la sua azienda ha infatti registrato una crescita dei ricavi. E allora, qual è la scelta più giusta per festeggiare questo traguardo? Beh, di sicuro una lunga gita per le vacanze estive!

La famiglia Ferragni-Fedez, ha scelto come una delle mete estive, un luogo molto caro ai due, ricco di emozioni e ricordi, la Sicilia. Dopo il breve soggiorno nel Castello di Procopio, la coppia con il piccolo Leone , è ritornata nel posto dove a settembre dell’anno scorso, si sono scambiati le promesse di matrimonio. Le foto pubblicate su Instagram, sono ambientate nella magica Dimora delle Balze di Noto, in provincia di Siracusa.

Photo Credits: Instagram

Ma ha rendere più “piccante” lo scatto, cosa sarà mai? È noto come la Ferragni non ami indossare i reggiseni e si diverti invece, a scoprire molto il suo décolleté. Ed è proprio nei suoi recenti scatti che, l’influencer ha mostrato le sue trasparenze. Le ultime foto sono decisamente molto sexy: shorts bianchi e una lunga veste verde che scopre il suo dorso completamente nudo dove si intravedono i suoi seni. La caduta del suo abito, la rende sempre e comunque molto elegante.

Photo Credits: Instagram

Come possiamo notare, nella seconda foto Chiara si fa fotografare in “formato famiglia”: lei, Leone e Fedez. Sembra che il cantante in questo scatto abbia l’aria imbronciata; pura ironia o seriamente infastidito dal vestito un pò hot che indossa la moglie?

In questa foto, l’outfit di Chiara Ferragni si traduce in un velo nero con qualche margherita qua e là che da vivacità ad un abito molto sexy. I numeri dei like sulle sue pubblicazioni, volano altissimi.