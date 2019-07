Zen Circus, ricoverato d’urgenza il bassista Ufo: come sta

Momenti di paura all’interno del mondo Zen Circus. Lo storico gruppo indie, da qualche tempo emerso con successo anche nel mondo del mainstream, ha infatti recentemente comunicato di aver interrotto anzitempo le tappe del proprio tour estivo. I motivi dietro questa scelta sarebbero di salute; il bassista storico della band, Massimiliano Schiavelli detto UFO, sarebbe infatti stato ricoverato d’urgenza in ospedale, costringendo i membri della band ad annullare in fretta e furia la data prevista il 26 di luglio. Come rivelato poco dopo, il musicista avrebbe contratto una polmonite fulminante.

Concerti annullati per i Zen Circus: il bassista Massimiliano “Ufo” Schiavelli ha contratto una polmonite ed è ricoverato in ospedale

La comunicazione è arrivata via social, con i Zen Circus che hanno postato un’immagine di Ufo sul lettino d’ospedale, ovviamente chiarendo la stabilità delle sue condizioni. “Purtroppo Massimiliano è stato ricoverato in ospedale per una polmonite“, spiega la band. “Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso, e al momento non sembra essere nulla di grave. Ovviamente, non potrà essere sul palco a Sestri Levante. Il concerto è dunque annullato, e sarà possibile chiedere il rimborso delle prevendite“. I live successivi, come chiarito, resteranno in programma, con ovvi cambiamenti di line-up. I Zen Circus andranno sul palco in versione ridotta, con il solo cantante Andrea Appino, e il chitarrista Francesco Pellegrini. I concerti si terranno in versione acustica, in attesa del rientro in gruppo di Ufo.

Zen Circus, polemiche del leader contro The Voice The Voice of Italy continua ad essere al centro delle polemiche: dopo le dure parole di J-Ax, ex coach del talent che ha lasciato il cast non senza togliersi prima qualche “sassolino dalla scarpa”. Si torna a parlare del programma per via di un post condiviso da Andrea Appino, frontman del gruppo Zen Circus. “Ciao, io non ti conosco e immagino tu stia lavorando, quindi cercherò di essere il può rispettoso possibile – si legge nel suo lungo messaggio indirizzato a chi l’ha contattato; – ironicamente mi hai scritto in una delle poche giornate libere, dopo due mesi spesi fra concerti e studio, al lavoro su due dischi ed in procinto di cominciare il nono album della mia band“. “Odio fare lo splendido – ha proseguito, passando a parlare anche della sua formazione; – ma visto che i talent show si occupano di creare ‘successi’ mi vedo costretto ad informarti che gli Zen hanno una storia bellissima; un pubblico favoloso, una lista di concerti che van ben oltre i mille, molti dei quali sold-out; 12 dischi all’attivo (compresi due da solo), uno finito primo su iTunes ed in top ten senza mai essere passato dalla televisione o dai grandi network radiofonici”. LEGGI ANCHE https://velvetmusic.it/2019/02/18/intervista-agli-zen-circus-tra-sanremo-vivi-si-muore-e-a-breve-un-libro/

