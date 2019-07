Seppur l’estate rappresenti sempre un periodo di pausa per il mondo televisivo, in realtà dietro gli ingranaggi fremono per preparare la nuova stagione. Settembre è infatti alle porte e con lei tutti i programmi in procinto di partire. Tra questi c’è grande attesa per la nuova stagione di “Tale e Quale Show”, uno dei cavalli di battaglia di Carlo Conti. Ma da chi sarà composto il cast quest’anno?

Tale e Quale Show 2019, il nuovo cast

Un cast di tutto rispetto quello che prenderà parte a Tale e Quale Show, il talent in cui i vip devono imitare alcuni grandi personaggi canori del passato e del presente. In primis ci saranno Eva Grimaldi, neosposa di Imma Battaglia, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, e Francesco Monte, ex tronista e naufrago de “L’isola dei famosi”. Tra i concorrenti anche i cantanti Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, entrambi reduci dall’ultima edizione di “Ora o mai più”, Flora Canto, ex tronista e oggi compagna di Enrico Brignano, Lidia Schillaci e Tiziana Rivale. Nel cast anche il duo comico Gigi e Ross, e l’imitatore David Pratello.

Tale & Quale Show 2019 quando inizia, giudici e possibili concorrenti

“Tale & Quale Show” è ormai un appuntamento immancabile del palinsesto autunno-inverno della rete ammiraglia Rai. Ci si diverte nello scoprire come gli artisti si caleranno nei panni di altre star. In più è l’occasione per scoprire – o riscoprire – volti poco noti o dimenticati.

Tale & Quale Show 2019: indiscrezioni

La nona edizione partirà a settembre. Si stanno rincorrendo diverse voci su quali potranno essere i prossimi concorrenti. A fine maggio il settimanale Spy aveva rivelato come provinati: Francesco Monte e Stefano Sala, ma anche Sabrina Ghio, Jessica Morlacchi, Debora Caprioglio, Davide Pretelli e Sandro Giacobbe.