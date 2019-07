Melissa Satta esplosiva in bikini, lo scatto fa impazzire i fan [FOTO]

Estate bollente per Melissa Satta, dopo l’indiscrezione che vede il ritorno dell’ex-velina con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince-Boateng, la vediamo in uno scatto hot postato dalla stessa Melissa su Instagram.

La Satta si mostra rilassata nelle acque cristalline della sua Sardegna esibendo un fisico invidiabile ed un lato B da urlo, in un bikini succinto, dai ricami colorati che le mette in evidenzia il fondoschiena perfetto e le tipiche treccine della cultura afro, un vero e proprio trend dell’estate 2019.

Melissa vanta quasi 4 milioni di followers su Instagram e tra questi non mancano certo i sostenitori che non perdono occasione per complimentarsi con lei attraverso commenti come “Sei stupenda”, “Bellissima”, “Senza parole”.

Photo credits: Instagram

Melissa Satta e Kevin Boateng fotografati insieme in Sardegna

La storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Boateng sembrava esser finita da pochi mesi, ma ad oggi pare che siano in buoni rapporti, molto probabilmente per il bene del loro figlio Maddox, nato nel 2014. Il noto calciatore e la sua ex moglie sono stati paparazzati a bordo di uno yacht insieme al figlio dal settimanale Chi, nel numero del 3 luglio 2019. L’ex velina e il calciatore, che proprio in questi giorni ha annunciato la fine della sua avventura al Barcellona, sono stati fotografati dal settimanale “Chi” insieme su uno yacht.

I Paparazzi dicono che…

Qualche settimana fa è stata anche paparazzata insieme ad un noto imprenditore dal settimanale Chi, gli scatti hanno mandato la showgirl su tutte le furie. In quell’occasione ci ha tenuto subito a precisare che era in compagnia di un amico di vecchia data, aggiungendo anche che i due non erano da soli ma nelle foto lo lasciavano credere solo per fare notizia.

Il messaggio su Instagram

Qualche tempo fa Melissa ha pubblicato su Instagram un lungo post, dove ha ha rivendicato la propria scelta, ovvero il silenzio sullo stato della sua vita sentimentale. Un messaggio che riguarda le indiscrezioni rilanciate dopo quanto pubblicato da Chi, diretto da Alfonso Signorini, in merito al presunto, nuovo compagno di Melissa dopo la conclusione del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng.

“Certo, “inconvenienti” di chi ha il privilegio di essere personaggio pubblico si potrebbe obiettare, ma mi chiedo se è davvero giusto che chi rivesta tale posizione debba restare vittima del teorema del “fidanzamento. Ogni qualvolta si trovi ad essere momentaneamente disimpegnato sentimentalmente e venga malauguratamente visto in compagnia di una persona dell’altro sesso. Ed ancora una volta si potrebbe obiettare che ciò che dico è poca roba o che ormai tali notizie costituiscano costume comune quando il personaggio pubblico di turno si trovi in uno stato di “singletudine” per cui non ci sarebbe da gridare allo scandalo più di tanto”, scrive la Satta.