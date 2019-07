Gianluca Vacchi affitta la villa in Sardegna: ecco la cifra esorbitante…

Gianluca Vacchi, ricco imprenditore bolognese, segue le tendenze ed è sempre al passo con i tempi.

Dal panorama internazionale un’ultima folle mania impazza tra i vip di tutto il mondo: affittare le grandi ville di loro proprietà per eventi o semplicemente ad ospiti che potendo permettersi le cifre esorbitanti richieste, vogliono vivere un giorno da star.

Leonardo Di Caprio, Rihanna e Richard Bresson sono tra i grandi nomi del jet set internazionale che hanno lanciato la moda.

Vacchi non fa da meno affittando la villa di lusso, in quel di Sassari in Sardegna, alla “modica”cifra di 270 mila euro.

Gianluca Vacchi, svelato il cachet per le serate: è il più pagato d’Italia

Il ruolo di “ospite d’onore” in serate ed eventi nei locali italiani è una risorsa che non conosce crisi per i protagonisti del mondo dello spettacolo italiano, ma quanto percepito da un milionario come Gianluca Vacchi va al di sopra del presumibile. In una lunga lista stilata dal settimanale Spy, è stato infatti svelato il cachet percepito dall’imprenditore e da numerosi altri personaggi per le proprie singole ospitate. Il protagonista e vincitore indiscusso è proprio Gianluca Vacchi, che a sorpresa di piazza al di sopra di personaggi apparentemente più noti. Primo fra tutti, Fedez.

I djset in discoteca dell’imprenditore sono i più ricchi d’Italia: superati i cachet di Fedez, Stefano De Martino e Andrea Damante

Secondo quanto raccolto e subito riportato da diverse testate italiane, il cachet Gianluca Vacchi consisterebbe in 50mila euro a singola serata. Il suo lavoro da dj è ormai una seconda professione, e il successo social sembra garantire il giusto investimento ai locali. Ed ecco che il bizzarro pseudo-influencer diviene la più richiesta star delle serate italiane, battendo in volata concorrenti illustri. Fa discutere infatti il netto stacco su una popstar come Fedez, per un djset del quale si arriva appena a 35mila euro.

La vittoria netta di Gianluca Vacchi sui vari protagonisti delle notti italiane si spinge anche al di là del mondo musicale. Non possono competere neanche amatissimi volti delle televisioni popolari come Stefano De Martino e Andrea Damante. 15mila e 12 mila euro rispettivamente, cachet lontanissimi da quanto percepito dal capolista per una singola ospitata. Chiudono la classifica altre star come Bobo Vieri e Asia Argento, “fermi” a 10mila euro.

Virale il video di Gianluca Vacchi in tacchi e bikini

Gianluca Vacchi, imprenditore e re dei social, torna a postare un video in cui si esibisce indossando tacchi vertiginosi e un costume da bagno da donna, “molto provocante”. Quest’estate, a differenza di quella 2017, Vacchi (che da poco ha anche cambiato fidanzata) non aveva ancora postato un balletto su Instagram. Il momento è arrivato così ha postato un’esibizione audace in cui si cimenta nella “Kiki challenge” e il video diventa subito virale, superando i 5 milioni e mezzo di like. Nel video Gianluca Vacchi si esibisce in tacchi a spillo e con indosso un costume intero scuro femminile, rubati probabilmente dall’armadio della sua ragazza, la modella Sharon Fonseca: “Questa è la vera “sfida Kiki” – scrive sul suo profilo ufficiale Instagram- ti sfido a farlo e ridi di te stesso … la vita è uno scherzo … sorridi”. Diventato famosissimo in tutto il mondo per i suoi “stacchetti estivi”, nell’ultimo inedito video fa presenziare anche la fidanzata.