Chiara Ferragni è la super influencer e fashion blogger italiana. La più nota, nel mondo e anche la più redditizia. Anzi, a dirla tutta, potremmo dire che, il mestiere dell’influencer, come lavoro vero e proprio, in Italia l’ha inventato proprio lei. E’ imprenditrice di sé stessa, proprietaria di un marchio fashion, SEO della sua azienda e anche molto amata dai suoi followers. Che, a proposito, sono 17 milioni, mica uno scherzo. Oltre ad essere davvero una professionista poliedrica, Chiara Ferragni è anche una moglie, del cantante italiano Fedez e mamma del piccolo Leone, di poco più di un anno.

Chiara Ferragni ama condividere scatti della sua vita, con i suoi followers, ma anche del suo lavoro e dei suoi viaggi. Il mestiere che fa la porta spesso su un aereo o in chissà quale città del mondo e, i suoi seguaci amano viaggiare con lei, anche se solo virtualmente e con la fantasia. Ma, oggi, nell’aggiornare il suo profilo Instagram, con un nuovo post, ha commesso un errore madornale. Chiara ha condiviso una foto con Fedez e Leone, dicendo di essere pronta a partire per le vacanze.

Chiara Ferragni: ecco perché non doveva condividere la foto

Avendo uno spropositato numero di seguaci, Chiara Ferragni dovrebbe essere molto più attenta alle conseguenze delle sue azioni sul web. Ma soprattutto dovrebbe cercare di dare sempre il buon esempio a chi la segue. Cercate di non ispirarvi a lei, nella decisione di far sapere a milioni di persone che, con la famiglia, saranno via per un po’. E’ sbagliatissimo spifferare di essere in procinto di partire per le vacanze. A dirlo non siamo noi, per partito preso, ma le forze dell’ordine che danno una serie di raccomandazioni alle persone che partiranno per le ferie. Condividere sui social una foto come quella pubblicata dalla moglie di Fedez potrebbe rendere molto più semplice la vita ai ladri. Questi, sapendo che sarete lontani da casa, avranno più facilità ad entrare nei vostri appartamenti! Speriamo che Chiara Ferragni e Fedez abbiano preso provvedimenti, per la sicurezza della loro meravigliosa casa milanese.