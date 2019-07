Emma esagerata in bikini, curve e cellulite: è una di noi [FOTO]

Emma Marrone sta trascorrendo le vacanze nella sua bellissima terra natìa: la Puglia. La sua estate 2019 è nel segno del mare e del completo relax. Circondata dai suoi affetti – la cantante è legatissima alla sua famiglia e ai suoi amici -, trascorre lunghe giornate al mare, tra tuffi e abbronzatura. Il settimanale “Chi” l’ha fotografata sulle spiagge di Porto Cesareo, dove la bella Emma, in costume bianco, si sta godendo le splendide acque del Salento.

Emma Marrone super sexy al mare [FOTO]

La cantante pugliese lancia ha un legame molto forte con le sue fan e spesso lancia loro questo messaggio: “Amatevi per come siete”, anche se si ha un po’ di cellulite o qualche altra piccola imperfezione. Un modo per spiegare che anche quest’ultime fanno parte di noi e ci rendono diverse dagli altri. Aspirare a modelli di fisico perfetti – e talvolta anche aiutati da Photoshop – può rivelarsi dannoso e soprattutto allontana dall’obiettivo primario, ovvero volersi bene per quello che si è.

Emma in abito da sposa L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (conta più di 3 milioni e mezzo di follower) una foto che la ritrae in compagnia del cast de “I migliori anni“, la pellicola a cui ha preso parte cimentandosi per la prima volta nel ruolo di attrice. Accanto a lei pilastri del panorama cinematografico italiano: Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e il regista Muccino. A corredo del post l’ironica didascalia: “Evviva la sposa“. L’immagine ha ovviamente in pochi minuti fatto boom di like e di commenti. Tra questi ce ne sono stati anche alcuni “famosi”:“Che meraviglia!”, ha scritto Giorgia; “Tutti al cinema!”, ha invece commentato Syria; “Fantastici tutti”, il messaggio lasciato dall’attrice Elena Sofia Ricci. I complimenti di Gabriele Muccino L’uscita de “I migliori anni“, il nuovo film di Gabriele Muccino, è prevista per il 13 febbraio 2020. La cantante salentina durante tutto il tempo delle riprese ha pubblicato foto sul set, ma è sempre stata molto laconica, non ha infatti mai fornito dettagli sul suo personaggio (pare vestirà i panni della moglie di Santamaria, ma non c’è stata alcuna ufficialità). Tutto è top secret in attesa di rivederla (mora) al suo esordio sul grande schermo. Gabriele Muccino ha dichiarato di essere molto soddisfatto di Emma. Attraverso un post su Instagram pubblicato a fine giugno ha pubblicamente fatto i complimenti alla sua nuova scoperta: “Emma ha finito di girare le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta”.

