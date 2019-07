Lady Gaga e Bradley Cooper: addio Irina, arriva la bomba gossip

Bellissimi, famosi ed innamorati. L’attore hollywoodiano Bradley Cooper e la super modella Irina Shayk hanno vissuto una lunga ed intensa storia d’amore che ha appassionato e fatto sognare schiere di romantici fan. Peccato però che il destino abbia riservato loro un infausto finale: i due qualche mese fa hanno comunicato al mondo la notizia della separazione e corrono spediti verso l’avviamento del divorzio.

La verità sul rapporto tra Lady Gaga e Bradly Cooper

Il gossip internazionale è ovviamente impazzito. La comunicazione dell’addio, improvvisa e inaspettata, ha portato con sé tutta una serie di chiacchiericci ed ipotesi. L’attenzione si è pienamente focalizzata sul rapporto tra il protagonista de “Il Lato Positivo” e Lady Gaga, quest’ultima ingaggiata da Cooper come attrice principale del film A Star Is Born, pellicola che ha segnato il debutto in regia del fascinoso sex symbol. Per mesi i rumors hanno parlato di un possibile avvicinamento sentimentale tra i due, complice un rapporto, nato sul set che li ha resi sempre più vicini ed intimi.

Solo ipotesi? Secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dall’America, ci sarebbe qualcosa di più. Sembrerebbe infatti che Bradley Cooper e Lady Gaga abbiano iniziato una convivenza, e che siano pronti ad uscire allo scoperto. A comunicarlo è la rivista statunitense In Touch, che svela anche ulteriori dettagli. Stando a quanto riportato, Lady Gaga avrebbe raggiunto Bradley nella sua casa a New York. Un passo importante che segnerebbe l’inizio ufficiale della storia d’amore più chiacchierata di tutti i tempi. Al momento però nulla è stato confermato dai diretti interessati e si attendono con ansia ulteriori sviluppi sul gossip più acceso dell’estate. Trovato accordo sulla custodia della figlia Bradley Cooper e Irina Shayk sono genitori di una bimba di due anni. Per il suo bene hanno deciso di avere un rapporto quanto più equilibrato e sereno possibile, evitando inutili e dannose battaglie legali. Hanno infatti deciso di vivere entrambi nella Grande Mela, così da favorire la relazione della piccola Lea De Seine con tutti e due i genitori e non farle pesare troppo il distacco. Il patto prevede, infatti, che la figlia sia affidata al 50% ciascuno.

