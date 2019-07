Che fine ha fatto Luisa Corna? Ecco la nuova vita della showgirl [FOTO]

La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva, l’anno prossimo potremo sposarci. È arrivata prima la proposta e dopo l’anello”, ha rivelato la Corna.

Stefano Giovino è un carabiniere di 15 anni più giovane di lei, ma sono 5 anni che la loro relazione continua a gonfie vele. “L’amore va bene” dice Luisa, che prosegue dicendo: “Sai è importante, è in tutto quello che facciamo, è il voler bene agli altri e l’essere innamorati è uno stato di grazia. Io si, sono felicemente innamorata da quasi 5 anni”.

“E’ un ragazzo molto in gamba. Non è geloso di me perché non ha modo di esserlo, sa che tipo di persona sono”, ha detto la Corna. I due, che sono giunti felicemente a decidere di sposarsi, si sono conosciuti in una serata per i 100 anni della Croce Rossa Italiana. Stefano è già stato sposato: “Lui ha già dei figli che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità… Andiamo tutti d’accordo”, aveva già raccontato la cantante tempo fa a Barbara D’Urso.

La famiglia

Luisa ha poi parlato del rapporto speciale che ha con i membri della sua famiglia. In particolare, parlando del papà, Luisa ha affermato: “Papà mi ha sempre lasciato molto libera nelle mie scelte lavorative e di vita”, ha raccontato la cantante. “Sono andata via di casa molto presto perché volevo fare questo lavoro. Mi sono trasferita a Milano e facevo avanti e dietro, ma lui preferì che prendessi casa a Milano” ha rivelato la Corna.

Ha poi aggiunto: “Mi ha lasciata libera di decidere, avevo la libertà di tornare. Mio padre si aspettava che stessi all’interno dell’azienda nella parte della contabilità, mi ha sempre detto tu prova se non va torni”. La cantante ha un bellissimo rapporto anche con la sorella: “lavora con me durante i concerti, abbiamo la stessa passione per la musica”.

Alla fine, Luisa ha presentato il suo nuovo singolo “Un posto c’è”: “E’ una canzone che ho scritto io per il testo. È il mio nuovo singolo parla di un posto ideale, tutti noi siamo alla ricerca di un luogo fisico oppure uno stato d’animo”.