In casa Carrisi è tornato il gossip: Al Bano e Romina Power sono di nuovo al centro dell’opinione pubblica. Cosa sarà mai successo questa volta? Andiamo con ordine.

Gli anni passano ma i giornali di cronaca rosa non riescono a star lontano da Romina Power e Albano Carrisi. Il loro grande amore ha fatto sì che le loro dinamiche familiari diventassero di dominio pubblico, nonostante i due abbiano sempre cercato un modo per tenere la vita privata fuori dal gossip.

Nel corso delle ultime ore Albano e Romina sono diventati protagonisti di una nuova news per via di un atteggiamento messo in atto da Romina Power nei confronti dell’ ex marito Albano. I due sono stati ospiti per l’evento Una voce per Padre Pio, un evento spirituale presentato da Flavio Insinna. Il noto duo era in compagnia di tantissimi artisti. La manifestazione a scopo benefico ha ricevuto tantissimi consensi e Romina e Al Bano non potevano essere da meno. Ma durante le registrazioni pare che sia successo qualcosa che abbia infastidito la cantante americana al punto di scansare Albano Carrisi.

Albano e Romina non hanno mai nascosto di avere un rapporto colorato, non a caso sono stati protagonisti di piccoli battibecchi che hanno divertito i loro fan. La stessa cosa pare che si sia riproposta durante la registrazione del concerto Una voce per Padre Pio. Prima i due artisti si sono scambiate delle parole molto cordiali ricordando quando si sono esibiti davanti Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II. Poi Romina ha consigliato all’ex marito di non esibirsi troppo vicino in modo da evitare di aumentare ulteriori voci che corrono ormai da tempo. Era una battuta la sua, ma pare che Al Bano non ha colto l’ironia nella frase e la solita gag tra i due è sfumata.

Peccato che questa battuta sia arrivata proprio quando i giornali hanno fatto riferimento a un ipotetico ritorno di fiamma con Loredana Lecciso. Sarà frutto di una strategia per fare ingelosire l’ex compagna di Albano? Pare addirittura che la Lecciso nel frattempo si sia trasferita nuovamente a Cellino San Marco.

I rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso non sono mai stati idilliaci e il fatto è chiaro a tutti. Lo stesso Albano in moltissime occasioni ha avuto modo di spiegare come tra le due donne non scorra buon sangue, anche se la Lecciso ha sempre dimostrato di essere ben predisposta ad instaurare un rapporto con Romina, dimostrando di essere favorevole ad unire questa grande famiglia allargata.

I fan affezionati alla (ex) coppia Albano e Romina vorrebbero vederli di nuovo insieme, come il lieto di fine di una lunga favola e la conclusione di una storia d’amore travagliata. Ma come lo stesso cantante ha sottolineato più volte, l’amore di un tempo ha perso l’ardore iniziale, adesso è più un’amicizia speciale anche se …facendo l’esempio di Belen e Stefano sembra aver lasciato la porta semichiusa.