Michelle Hunziker è bella e talentuosa, oltre a essere una mamma e una compagna presente. Alla sua lunga lista di qualità si aggiunge anche l’umiltà. Da anni, infatti, la showgirl ama trascorrere le vacanze a Varigotti, in Liguria. Per il suo soggiorno, però, non opta mai per case o sistemazioni da lusso.

Come rivelato dagli scatti di Novella 2000, infatti, quando viene qui la Hunziker ama rifugiarsi in un residence. Niente sfarzi per lei e il compagno Tomaso Trussardi, ma delle tranquille vacanze in riva al mare.

Michelle Hunziker e le difficoltà con Tomaso: “Un pesce fuor d’acqua nella famiglia Trussardi”

L’amore non è bello se non è litigarello, e questa coppia focosa ne è davvero la prova. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati paparazzati spesso nel bel mezzo di una lite, anche in giro per strada, anche sotto gli occhi dei passanti e dei fan.

“Pensavo mi avrebbe lasciata”

D’altronde la storia tra Michelle e Tomaso ha dovuto superare molti ostacoli fin dall’inizio. I rumors e il gossip pressante verso la Hunziker hanno rappresentato un motivo di ansia e preoccupazione, al punto che la conduttrice ha temuto di perdere Tomaso proprio per questo: “Mi portavo dietro tutto il gossip che mi circondava. Fin dall’inizio io e Tomaso ci siamo innamorati tantissimo e un giorno guardandolo negli occhi gli ho detto che se fosse uscita la notizia lui mi avrebbe lasciata perché vivere in questo mondo non è facile”.

E forse è stata proprio questa premessa, unita all’immagine della grande famiglia in cui stava per entrare, a spaventare Michelle. La conduttrice ha ammesso di essersi trovata davvero in difficoltà, i primi tempi in cui ha avuto a che fare con la famiglia Trussardi: “Entrare nella famiglia di Tomaso, all’epoca, fu davvero molto dura sia per loro che per me. Come ben sapete la sua è una famiglia storica, piuttosto discreta e chic. Io in quella circostanza mi sentivo un pesce fuor d’acqua. In questi anni ho sempre avuto delle brave stylist che sanno come valorizzarmi, ma mi sento anche molto truzza e chi mi conosce lo sa che alcune volte non mi controllo”.