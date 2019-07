Silvia Toffanin-Pier Silvio Berlusconi, svelato il loro segreto di coppia

Silvia Toffanin vive invece fissa in Liguria: viene a Milano un giorno alla settimana solo per l’ appuntamento con Verissimo.

PierSilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie televisive più amate. Ecco cosa ha svelato lui: ciò che pensa della moglie come conduttrice.

Silvia Toffanin e il marito PierSilvio Berlusconi stanno insieme oramai da quasi 18 anni. I due tendono a mantenere molto riservata la loro vita di coppia e familiare, cercando di tenersi il più possibile lontani dai riflettori. Insieme ai loro due figli, dunque, la Toffanin e Berlusconi cercano di mantenere alto il livello di privacy.

Quando si parla di lavoro e professionalità, però, i due si lasciano andare a qualche dichiarazione in più. Le ultime dichiarazioni di PierSilvio Berlusconi, ad esempio, includono anche la moglie su cui ha espresso dei giudizi, almeno come conduttrice tv.

Silvia Toffanin, infatti, è da molti anni la regina indiscussa di Verissimo, un programma in cui ha dimostrato la sua bravura, specialmente in casi difficili, come l’intervista a Pamela Prati.

Alla domanda fatta a PierSilvio rispetto a cosa pensi della moglie, lui ha risposto:

Sapete che mi imbarazza parlare di lei.

Ma si è sbottonato un po’ di più per quanto riguarda il suo futuro lavorativo. Sembra, infatti, che alla Toffanin siano stati proposti diversi programmi da condurre. Ma riuscirà a dire addio a Verissimo?

Silvia Toffanin e PierSilvio: ecco cosa mantiene viva la loro passione

Silvia Toffanin è una compagna e una madre felice, realizzata professionalmente e riservata sulla sua vita familiare. Dal suo matrimonio con Pier Silvio Berlusconi sono nati ormai due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante molti rumors su una possibile crisi di coppia, il matrimonio procede a gonfie vele. Il segreto? A quanto pare sta nel giusto “pepe”: