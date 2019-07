Di tanto in tanto esce qualche indiscrezione sul loro conto. Alena Seredova e Gigi Buffon sono state una delle coppie più amate nel mondo del calcio e dello spettacolo e il pubblico ha sofferto per la loro separazione. Ancora oggi, quindi, c’è chi fa il tifo per un ritorno di fiamma. Di tanto in tanto, poi, i due vengono avvistati insieme e il gossip torna a scatenarsi.

Ritorno di fiamma tra Alena Seredova e Gigi Buffon? Ecco quello che sappiamo

Ma insomma, Alena Seredova e Gigi Buffon sono tornati insieme? I due non sono più ufficialmente una coppia dal 2014 ed entrambi hanno voltato pagina, ricostruendosi una nuova vita. A unirli, però, c’è l’amore per i due bellissimi bambini nati dal loro rapporto, durato più di un decennio. Per questo motivo i due continuano a incontrarsi, cercando di mantenere un rapporto affettuoso e comprensivo per il bene del ragazzi.

La Seredova e Buffon sono state una delle coppie più amate d’Italia. Per questo in tantissimi sperano ancora che tra la modella ceca Alena Seredova e il portiere del PSG, Gigi Buffon, possa tornare il tanto agognato ritorno di fiamma. In realtà però le speranze sembrano ben lontane dalla realtà. La ex coppia al momento è legata dall’amore per i figli, ma non sembra possibile un riavvicinamento. Buffon ormai ha una nuova famiglia accanto alla giornalista Ilaria D’amico, dalla quale ha avuto un figlio. Anche la Seredova ha ormai voltato pagina accanto all’imprenditore Alessandro Nasi.