Paola Perego eplosiva beccata in bikini a Formentera [FOTO]

Paola Perego, nota conduttrice nel mondo dello spettacolo, è stata sorpresa dai fotografi del settimanale Chi mentre era in vacanza in Spagna. Bisogna dire che nonostante i suoi 53 anni, la Perego mostra un fisico in forma e resta sempre una donna fascinosa.

Paola Perego in bikini a Formentera [FOTO]

Paola Perego ha scelto per le sue vacanze estive l’isola giovanile di Formentera, in Spagna. Proprio qui, si sta godendo qualche giorno di relax tra le spiagge bianche e il mare cristallino delle Baleari. A farle compagnia c’è il marito, Lucio Presta, noto agente dello spettacolo italiano. Sul prossimo numero in uscita del settimanale Chi tutte le esclusive foto della coppia in vacanza. In anteprima per voi qualche scatto:

Photo Credits: Settimanale Chi Paola Perego sfoggia il suo nuovo tatuaggio [FOTO] La nota conduttrice televisiva ha colto l’occasione anche per sfoggiare il suo nuovo tatuaggio. “Qui e Ora“, recita la scritta sul lato dell’avambraccio. La frase si rifà alla celebre citazione di Orazio “hic et nunc“, che indica un qualcosa che non accetta deroghe, ma che va fatto qui e ora. Probabilmente, la Perego, tatuandosi questa frase, avrà deciso di abbracciare questa filosofia di vita. Ecco la foto con il nuovo tattoo: Photo Credits: Settimanale Chi

Comments

commenti