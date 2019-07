Emma Marrone sexy al mare: ecco com’è stata beccata [FOTO]

Scatti hot per Emma Marrone, che è stata beccata con una tenuta super sexy al mare. In vacanza nella sua Puglia, la cantante si gode il sole del Salento, ma con il suo bikini striminzito, incanta i fan. Sono quasi 4 milioni, i follower che seguono l’artista salentina sui suoi profili social. Tanti dei quali, non possono fare a meno di apprezzare, oltre che il talento della cantante, anche la sua prorompente bellezza.

Sempre in forma e con un fisico mozzafiato, Emma Marrone, si mostra con tutto il suo sexy appel. Biondissima come sempre e con un corpo asciutto e scolpito, la cantante salentina infiamma gli animi di tanti dei suoi seguaci sui social. Le reazioni dei suoi scatti al mare, sono state infatti molteplici ed oltre alla pioggia di like, non sono mancati i commenti entusiasti, a volte anche troppo osé.

Lo scatto da 90mila like di Emma Marrone Pare che l’ultima foto al mare, pubblicata da Emma Marrone, sul suo profilo Instagram ufficiale, abbia ottenuto circa 90mila like. Ma oltre questi non sono mancati centinaia di commenti. Gli utenti del web hanno gradito enormemente la foto bollente, della bella cantante salentina. Capelli bagnati, costume bianco e una schiena super sexy (Schiena, come il titolo del suo ultimo album). Uno sguardo ammiccante e un’espressione seducente, così Emma saluta i suoi follower su Instagram e commenta la sua foto così: “L’orizzonte che separa due elementi che hanno lo stesso colore”. Una frase profonda, per uno scatto che infiamma il web. (Continua dopo la foto) Photo Credits Instagram I commenti concitati dal web Sotto lo scatto super sexy della bella Emma Marrone, non sono mancati i commenti concitati dei fan. L’artista che in pausa per un po’ dal lavoro, si sta godendo le spiagge e il sole del suo amato Salento, ha ricevuto apprezzamenti di ogni tipo. Gli utenti del web, si sono sbizzarriti infatti a commentare la foto sexy di Emma, con complimenti svariati. Tra chi si esprime con un semplice: “Splendida!”, c’è anche chi aggiunge: “Sei bella come il mare!”, o “La migliore!”. E poi ci sono utenti che commentano ironicamente, scrivendo: “Amen per chi ha avuto un attacco cardiaco!”, facendo riferimento ad una reazione esagerata allo scatto della cantante. E infine c’è chi scrive: “Splendida. Goditi il mare e il sole del tuo Salento!”, oltre chi incredulo sostiene: “Non mi capacito di quanta bellezza e dolcezza emani!”. Insomma uno ‘sciame’ di fan in visibilio per la beniamina. Tutti pronti a schierarsi contro ogni haters. LEGGI ANCHE: Emma Marrone: addio alla musica? “Stacco la spina”. Ecco l’annuncio ufficiale

