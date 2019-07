Sentono rumori dalla camera d’albergo: ecco cosa hanno scoperto

Tutto si è risolto per il meglio ma sicuramente quei giorni di vacanza verranno ricordati per sempre dalla famiglia milanese.

Una vicenda assurda tanto inquietante ha coinvolto una tranquilla famiglia di Bristol, in Inghilterra. Dopo essersi recati al supermercato per la solita spesa domenicale, Joan Ford 55 anni, tornando a casa con le sue buste come al solito, comincia a sentire strani rumori, simili a ronzii, all’interno dei pacchi e le confezioni.

Tornata finalmente a casa, la donna decide di aprire la busta e quello che nota all’interno la lascia senza parole. Un gruppo di vespe, alcune morte, era dentro una delle confezioni di uova. La donna, dopo aver gettato la scatola, si è recata immediatamente al supermercato per chiedere spiegazioni.

Una storia che ha davvero dell’assurdo quella successa ad una famiglia di Rovigo. A fare la tremenda scoperta il figlio di 10 anni. Ma andiamo con ordine, ecco cosa è successo.

Una famiglia di Rovigo ha raccontato di sentire già da qualche giorno dei rumori davvero fastidiosi, provenire dalla loro soffitta. Un luogo della casa che utilizzavano spesso. Ma la scoperta incredibile è stata fatta dal figlio della coppia, di soliti 10 anni. Oscar, questo il nome del bimbo, ha accompagnato il papà in soffitta per cercare l’albero di Natale e realizzarlo durante la giornata dell’Immacolata.

Salito per primo su in soffitta, quello che trova è inquietante. Uno sciame di vespe stava rompendo il pavimento per farsi strada per arrivare fin dentro la casa. Le urla del piccolo hanno raggiunto subito ogni stanza della grande villa in cui abita con la mamma e il papà In suo soccorso è arrivato Antonio, il papà, che ha risolto la situazione e riportato la serenità in casa.