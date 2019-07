L’amore non è bello se non è litigarello, e questa coppia focosa ne è davvero la prova. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati paparazzati spesso nel bel mezzo di una lite, anche in giro per strada, anche sotto gli occhi dei passanti e dei fan.

D’altronde la storia tra Michelle e Tomaso ha dovuto superare molti ostacoli fin dall’inizio. I rumors e il gossip pressante verso la Hunziker hanno rappresentato un motivo di ansia e preoccupazione, al punto che la conduttrice ha temuto di perdere Tomaso proprio per questo: “Mi portavo dietro tutto il gossip che mi circondava. Fin dall’inizio io e Tomaso ci siamo innamorati tantissimo e un giorno guardandolo negli occhi gli ho detto che se fosse uscita la notizia lui mi avrebbe lasciata perché vivere in questo mondo non è facile”.

E forse è stata proprio questa premessa, unita all’immagine della grande famiglia in cui stava per entrare, a spaventare Michelle. La conduttrice ha ammesso di essersi trovata davvero in difficoltà, i primi tempi in cui ha avuto a che fare con la famiglia Trussardi: “Entrare nella famiglia di Tomaso, all’epoca, fu davvero molto dura sia per loro che per me. Come ben sapete la sua è una famiglia storica, piuttosto discreta e chic. Io in quella circostanza mi sentivo un pesce fuor d’acqua. In questi anni ho sempre avuto delle brave stylist che sanno come valorizzarmi, ma mi sento anche molto truzza e chi mi conosce lo sa che alcune volte non mi controllo”.

La gelosia di Michelle

Per Michelle litigare non è un problema, purché il litigio porti a crescere insieme: “ E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppie, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.

Probabilmente la Hunziker non ha tutti i torti, soprattutto perché quando si guarda alle spalle vede una lunga storia d’amore maturata con il tempo: “Guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”.