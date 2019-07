Peppino Di Capri, grave lutto in famiglia per il cantante

Una notizia sconvolgente sta tenendo banco in queste ore nel mondo della musica italiana, mentre le dichiarazioni di cordoglio e sostegno nei confronti di Peppino Di Capri si fanno sempre più frequenti. E’ di questa mattina infatti il comunicato che Giuliana Gagliordi, 68 anni, moglie del cantante e madre di due figli, è morta in seguito all’aggravarsi di un tumore. Gagliordi e Di Capri erano sposati dal 1978; allora, il cantante partenopeo divorziò da Roberta Stoppa in seguito alla nascita del rapporto con la futura moglie. I due hanno avuto due figli, Edoardo e Dario, oggi adulti. La donna era stata biologa di professione, mestiere che tutt’ora esercitava a Capri.

Giuliana Gagliordi, da quarant’anni moglie di Peppino Di Capri, è morta questa notte. Il messaggio di addio

Il male della consorte era stato tenuto segreto da Peppino Di Capri, che nel frattempo ha annunciato le date del funerale: domani 5 luglio, presso la cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Il comunicato della morte è stato diffuso nelle scorse ore con queste parole: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del Paradiso“. Già numerosi i messaggi di cordoglio, inviati da diversi nomi della musica italiana e dall’universo dello spettacolo napoletano, del quale il musicista rimane icona incontrastata.

