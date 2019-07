Iva Zanicchi in costume al mare, il tuffo è super divertente [VIDEO]

Tu sì Que Vales, stando alle ultime indiscrezioni, non avrà Iva Zanicchi nel cast della prossima edizione. Ecco allora chi potrebbe sostituire la cantante molto amata dal pubblico.

La nuova edizione di Tu sì Que Vales è ormai alle porte e tra pochi giorni inizieranno le riprese, ma senza Iva Zanicchi. Da quanto ha riportato Dagospia, il nome della Zanicchi non figura tra i riconfermati.

Secondo questa indiscrezioni, dunque, Maria De Filippi e il cast di Tu sì Que Valessarebbero già a lavoro per trovare un nuovo sostituto. Quello che non è chiaro è il motivo della scelta, ovvero se sia stata Iva Zanicchi a rinunciare per prendersi una pausa, o se sia stata la produzione a non riconfermarla.

Se fosse vera la seconda opzione, vorrebbe dire che c’è qualcun altro su cui vogliono puntare. Ma chi?

È certa la presenza degli altri giurati dello show: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari. Ed è ugualmente confermata la presenza di Belen Rodriguez, mentre non è ancora stata riconfermata la presenza di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara al suo fianco.