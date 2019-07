Natalia Estrada oggi: ecco la foto del prima e dopo [FOTO]

Che fine ha fatto Natalia Estrada? L’ormai ex showgirl ha raggiunto il successo in Italia nel 1996 grazie al film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, per poi passare al piccolo schermo con Il gioco delle coppie (dove ha conosciuto il primo marito, Giorgio Mastrota) e La sai l’ultima? (al fianco di Gerry Scotti e Gigi Sabani).

Poi dal 2003 ha iniziato ad abbandonare il mondo dello spettacolo per concentrarsi su quello dell’equitazione e nel 2006 c’è stato l’incontro con il suo secondo marito, Andrea Mischiati. Così ha iniziato il suo lavoro dei cowboy e più tardi ha aperto insieme alla sua dolce metà il sito Ranch-Academy.com, nel quale documenta i suoi viaggio a cavallo in giro per l’America. Gli anni ormai sono passati anche per lei, ma nonostante ciò rimane comunque una bellissima donna. Inoltre, sembra che la showgirl ha accettato che il tempo sia trascorso e non ha fatto ricorso alla chirurgia, diversamente da molte altre sue colleghe. Ecco una sua foto prima e dopo: Photo Credits: Facebook Natalia Estrada hot: la foto che tutti vogliono guardare Natalia Estrada è sempre bellissima. L’attrice che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, riesce ancora oggi a far impazzire il cuore di tutti. Vediamo l’ultima foto che sta facendo il giro del web. Natalia Estrada esagerata, le foto troppo piccanti fanno il giro del web Natalia Estrada è un simbolo di bellezza mediterranea. L’attrice ha ottenuto un successo ed una popolarità incredibili negli anni ’90 recitando a fianco di attori italiani amati e conosciuti (uno fra tutti Leonardo Pieraccioni). Il suo fisico è stato il sogno erotico per milioni di uomini italiani.

