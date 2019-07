Cecilia Rodriguez, bellezza naturale o ritoccata? Asfaltata dal web, non sfugge un dettaglio [FOTO]

Photo Credits: Instagram

Un’affermazione davvero forte quella di Cecilia Rodriguez, che afferma “Dovrei andare in carcere come Fabrizio Corona“. Il perché sembra esagerato per certi versi, ma la modella argentina, sembra davvero seria. La dichiarazione della sorella di Belen, è emersa durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, durante la quale, la fidanzata di Ignazio Moser, ha detto senza alcuna esitazione, che sarebbe sicura di andare a finire dietro le sbarre, se lei e il suo compagno partecipassero ad un reality televisivo, in particolare.

Si era vociferato infatti che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avrebbero preso parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Ma pare che non ci sia niente di più falso. I due infatti sono una coppia molto unita, come dimostrano anche i loro rispettivi social, dai quali compaiono ogni giorno scatti sempre più romantici. Ma un programma di ‘tentazioni’ come Temptation Island, potrebbe mettere a dura prova persino loro.

Un amore in pericolo per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, hanno iniziato la loro storia d’amore, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. La loro love story, aveva generato tanto scalpore, poiché allora la modella argentina era fidanzata, con Francesco Monte.Tuttavia, contro ogni mala lingua, Cecilia e Ignazio, sono andati dritti per la loro strada, divenendo una dello coppie più invidiate dello showbiz italiano. Eppure pare che un programma come Temptation Island, potrebbe essere una prova difficile da superare anche per loro.

Le affermazioni scioccanti di Cecilia Rodriguez

A spiegare bene come stanno le cose, ci hanno pensato i diretti interessati. Cecilia Rodriguez infatti, durante un’intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha affermato: “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona. La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non l’avesse capito, è una cosa seria”. La modella argentina, ha poi aggiunto: “In tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà”.

Il desiderio di una famiglia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sono ormai una coppia affermata e da poco hanno deciso di andare a vivere insieme nel loro appartamento di Milano. I due fanno le cose sul serio e tra i loro progetti c’è proprio quello di mettere su famiglia. I due giovani lo hanno dichiarato più volte durante tutte le interviste di coppia che hanno rilasciato. Ignazio e Cecilia infatti, compaiono in Tv soltanto come fidanzati e rilasciano solamente dichiarazioni di coppia, come quando hanno affermato in una recente intervista di servirsi di un vibratore nell’intimità. “Non c’è niente di male. Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia”.