Francesco Facchinetti sul padre Roby: “Ecco cosa mi ha insegnato”

La fama di Francesco Facchinetti, un tempo noto come Dj Francesco e ora stabilmente affermatosi nel mondo della produzione musicale, non può essere scissa dall’importanza del suo cognome. L’ormai ex cantante non ha mai cercato di nascondere il ruolo avuto da suo padre Roby nella sua vita; il musicista dei Pooh è un’icona della musica italiana, e insieme al figlio ha negli ultimi anni formato una coppia sempre più affiatata. Intervistato dal Giornale, il neo-conduttore del programma La Vacanza Perfetta per NOVE ha dunque dedicato qualche parola al rapporto con il padre, ovviamente elemento centrale nel corso della sua carriera televisiva.

Lanciato il nuovo show “La Vacanza Perfetta”, l’ex DJ Francesco torna a riflettere sul suo rapporto con il padre

Presentando il suo nuovo programma a tema vacanza, Francesco Facchinetti ha brevemente raccontato i suoi viaggi giovanili in compagnia del padre Roby. Scherzando sull’atteggiamento “distratto” dei due, l’ex DJ Francesco ha poi assunto un atteggiamento più serio quando portato a discutere di influenze e paternità. “Lui mi ha insegnato a lottare con tutto me stesso per ottenere ciò che voglio“, ha spiegato riferendosi al genitore. “Mio padre è così. E’ riuscito a fare della musica il suo lavoro, e con questa è entrato nella vita di tante persone”.

Una forma di insegnamenti, questi, che lo stesso Francesco Facchinetti sta provando a trasmettere alla propria famiglia. "Io cerco a mia volta di essere un padre presente", spiega, "di insegnare molto ai miei figli. Cerco di essere buono e severo insieme. Voglio che loro sappiano andare avanti a piccoli passi, e che l'amore abbia un ruolo centrale".

