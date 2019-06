X Factor 2019, il nuovo giudice Samuel operato al cuore

X Factor 2019 cambierà volto, come è ormai noto, accogliendo dietro al banco dei giurati una serie di volti nuovi. E’ finita l’era di Fedez, Agnelli, e ovviamente Morgan: inizia il turno di una serie di personaggi, principalmente inerenti al mondo della musica, con il compito di rinnovare l’impostazione dello show. Uno dei più attesi è senz’altro Samuel, dei Subsonica, chiamato a rappresentare la storica band dell’indie elettronico italiano. L’approdo in tv per il musicista potrebbe però essere più complicato del previsto. Come annunciato tramite un messaggio Instagram infatti, Samuel si sarebbe dovuto sottoporre a una delicata operazione al cuore proprio questi giorni, in prossimità del proprio tour estivo.

Il frontman dei Subsonica operato d’urgenza alla viglia del tour, e a pochi mesi dal suo debutto per X Factor

Il neo giudice di X Factor 2019 aveva tenuto la notizia nascosta ai fan per ovvie ragioni, ed ha rivelato la gravità della sua situazione solo a giochi fatti. Nella lettera pubblicata in formato di post, ha dunque chiarito come l’operazione si sia conclusa per il meglio, ma gli strascichi potrebbero non permettergli di dare il meglio nel corso del tour. “Mi ero scordato di dirvi che poco fa ho subito un intervento al cuore“, le laconiche parole del musicista. “E’ andato tutto bene, quindi non preoccupatevi. Ve l’ho tenuto nascosto per non farvi allarmare. Comunque mi sono ca*ato sotto. I medici sono stati stupendi, e ingenuamente mi hanno chiesto di non agitarmi nei prossimi mesi. E dunque eccoci qui, si riparte per l’ennesimo tour dei Subsonica“. La band sarà infatti impegnata nei prossimi mesi, prima di approdare per la prima volta nel nuovo X Factor 2019 a settembre. “Dovrò chiedervi un po’ di fiato in prestito“, conclude Samuel. “Giuro che saprò renderveli con gli interessi“.

X Factor 2019, polemiche per i nuovi giudici Ieri pomeriggio sono finalmente stati svelati i nomi dei giurati ufficiali di X Factor 2019, e trovare in prima fila quello di Sfera Ebbasta non poteva che scatenare il putiferio che puntualmente è seguito. Come ormai noto, il trapper e popstar amatissima dai giovanissimi, è stato da tempo “esiliato” dalle televisione mainstream. Nonostante si tratti dell’artista musicale più amato in Italia, un’aura di maledettismo, unita alla tragedia di Corinaldo dello scorso anno, ne hanno fatto una figura intoccabile. Il cantante avrebbe già dovuto presenziare a The Voice, ma la sommossa popolare che ne seguì bloccò tutto. Ora, le polemiche relative all’ingaggio di Sfera Ebbasta si fanno largo anche a X Factor 2019. In molti hanno tracciato il paragone con la rescissione del contratto di Asia Argento lo scorso anno. Allora, l’attrice fu allontanata in seguito all’avvio del processo Jimmy Bennet; in molto si chiedono come il processo al trapper per la tragedia non costituisca un fattore determinante. La trasmissione ha risposto pubblicamente con un comunicato: “La produzione decise di interrompere il rapporto con Asia in quanto allora gli sviluppi del processo non erano chiari“, le parole dei pr. “Per la vicenda di Sfera, ci sembra doveroso che la giustizia faccia il suo corso nel rispetto delle famiglie“. LEGGI ANCHE https://velvetgossip.it/2019/04/10/x-factor-2019-indiscrezioni-clamorose-sui-nuovi-giudici/

Comments

commenti