Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, un grande amore bruciato in fretta

Lo storico ex di Natalia, Giorgio Mastrota, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me ha ricordato: “È stato un grande amore che rimarrà per sempre perché Natalia [la figlia, NdR] è qua. Un grande fuoco che è bruciato in fretta, abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia della natura e ci siamo lasciati“.