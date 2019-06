Céline Dion senza pantaloni in giro per Parigi:ecco cosa ha combinato

Risultato? Céline ci lascia senza parole, lei senza pantaloni, celebra i 40 gradi che affliggono la capitale della Francia!La pop star tra l’altro sfoggia un fisico tonico e asciutto ma molto magro. Ricordiamo come i suoi fa e gli utenti in generale dei social asserivano che era diventata anoressica qualche tempo fa, ma lei prontamente ha detto:

“Voglio sentirmi forte, bella, femminile e sexy. Per essere onesto con te, penso di essere al meglio della mia vita in questo momento, e voglio davvero godermene e abbracciarne ogni momento. E ‘tutto nuovo per me. E’ come se avessi una seconda possibilità, i 50 per me sono stati fantastici”.