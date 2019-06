Erica Piamonte racconta la propria bisessualità: “Lo sapevo fin da bambina”

Erica Piamonte, una volta fuori dal reality, ha fatto una diretta su Instagram, per mettersi in contatto con i suoi fan sui social e rispondere a delle domande. Ovviamente è arrivata anche la curiosità sul suo rapporto con Gaetano Arena, su come i due si fossero ritrovati fuori e in che rapporti si trovassero. La risposta di Erica è stata molto diretta: i due non sono fidanzati, né amici. Erica Piamonte ha avuto modo di visionare i video della “famosa” confessione del modello e le sue parole non le sono andate giù. Tra i due è tutto finito, dunque. Lei aggiunge anche

Gaetano, no… Con Gaetano mi sono chiarita, non siamo fatti per stare insieme e basta, l’ho capito dopo. C’è di peggio nella vita, no? A parte gli scherzi, ragazzi, vi dico la sincera verità: io ho riguardato i video, quando sono uscita dalla Casa. Quello che ha detto Gaetano, non mi interessa se prima, dopo o durante, non mi è garbato. Se devo iniziare un rapporto, lo inizio che sia bello, dall’inizio alla fine. Non voglio un rapporto, né di amicizia e né di amore o quel che è, che comunque inizia male. Se c’è qualcosa che non mi torna, non inizio proprio un c****, mi sono rotta di pigliarlo nel c***, mi sono rotta di essere troppo buona. Sono stufa di perdonare chi non merita di essere perdonato.

Qualcosa però sembra bollire in pentola, o meglio, nel cuore della bella Erica Piamonte. Dopo l’uscita dal reality si è molto avvicinata a Gianmarco Onestini, un altro abitante della Casa di Cinecittà. Tra i due sembra essere nato un grande rapporto di complicità, dato che sono sempre insieme e molto vicini. Sono fidanzati? Potrebbe succedere la stessa cosa che è accaduta a Luca Onestini che, una volta fuori dal GF, ha trovato l’amore con Ivana Mrazova.