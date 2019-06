L’ultima canzone di Madonna, God Control , è un appello alla politica per la prevenzione della violenza armata. Da sempre la popstar mondiale si batte, tramite le sue canzoni, contro il mondo politico americano.

L’epidemia americana che si è sviluppata negli anni riguardo la violenza armata è terrificante per tutti. In un’intervista esclusiva con il magazine PEOPLE, Madonna si dichiara preoccupata per la sicurezza dei suoi figli.

“Mando i miei figli a scuola con lo stesso timore che ogni madre ha in quest’epoca”.

La cantante di origini italiane ha sei figli : Lourdes di 22 anni, Rocco 18, David e Mercy di 13 e le gemelle Estere e Stelle di 6 anni.

“Come madre, ti senti protettiva e responsabile per tutti i bambini del mondo. È davvero spaventoso per me vedere che le aree di una volta così sicuri dove ci si incontrava e ci si raccontava, adesso siano diventati dei posti oscuri. Nessuno è al sicuro. Quindi, come madre, sento acutamente la preoccupazione”.

La cantante pop ha pubblicato l’attesissimo video musicale per la sua canzone, God Control – un appello entusiasmante, politicamente carico per la prevenzione della violenza armata. Descrive la violenza delle armi americane come “fuori controllo”.

“Ho realizzato questo video perché voglio attirare l’attenzione su una crisi che deve essere affrontata. Per me, questo è il più grande problema in America in questo momento. Non ce la faccio più “.

Ogni giorno, circa 100 americani vengono uccisi con armi da fuoco e altre centinaia vengono feriti, secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention. Uno studio del 2016 dell’American Journal of Medicine ha rilevato che gli americani hanno 25 volte di probabilità in più di essere uccisi con la violenza armata rispetto a quelli di altri paesi ad alto reddito. La recente ondata di sparatorie di massa negli ultimi anni non mostra alcun segno di rallentamento. Il mese scorso, un impiegato della città di Virginia Beach, scontento della sua vita, ha ucciso 12 persone innocenti…così, senza batter ciglio.

Queste sparatorie non sono mai lontane dalla mente di Madonna.

“Ogni volta che esco fuori, ci penso. Quando i miei figli vanno a scuola, ci penso. È follia, lo so. Ogni volta che c’è un raduno di qualsiasi tipo, c’è la possibilità che ciò accada. È uno stato d’animo pazzesco in cui vivere. Sembra che si tratti di una sorta di film d’azione futuristico, ma è la nostra realtà”.

Il video di God Control termina con un invito all’azione per unirsi a Madonna nel sostenere le organizzazioni che lottano per la legislazione sulla sicurezza delle armi e per proteggere le persone più vulnerabili.

Questi i contatti che appaiono sul sito di Madonna.com: Everytown for Gun Safety Support Fund (@Everytown); March For Our Lives Foundation (@ AMarch4OurLives); Gays Against Guns (@GAGnoguns); Sandy Hook Promise Foundation (@sandyhook); Fondazione per la campagna sui diritti umani (@HRC); National Coalition Against Domestic Violence (@NCADV) e One Pulse for America (@onePULSEorg).