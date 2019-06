Michelle Hunziker nei guai: è indagata in Svizzera

Nonostante il buon momento nel mondo della televisione italiana, in patria Michelle Hunziker non sembra passarsela benssimo. E’ di questi giorni infatti la notizia di come la conduttrice di All Together Now e volto storico di Striscia La Notizia, sia finita indagata e segnalata alle autorità dalle associazioni consumatori locali. Al centro della querelle, un caso controverso e comune a molti altri volti del mondo dello spettacolo elvetico. A destare l’indignazione degli enti, una serie di controversi post social accusati di fare pubblicità occulta ai più vari prodotti.

Post pubblicitari occulti nei social della conduttrice: la Hunziker segnalata alle autorità svizzere insieme ad altri personaggi dello spettacolo

Nel dettaglio, Michelle Hunziker sarebbe nei guai per una serie di post “di ringraziamento” dedicati ad alcuni brand. Ufficialmente, si tratterebbe di “credits” per il supporto di un suo servizio fotografico; si tratta in realtà ovviamente di pubblicità, visibilità donata a questi marchi senza l’esplicita avvertenza al pubblico. Una trovata che non si limita certo alla presentatrice: le autorità tedesche stanno in questi giorni verificando anche i profili di altri importanti personaggi locali, quali Roger Federer, la modella Xenia Tchoumitcheva, e gli sportivi Iouri Podladtchikov e Jolanda Neff. Tutti accusati in qualche modo di utilizzare i propri profili per operazioni di marketing non dichiarate.

In realtà, né la legge italiana né quella svizzera prevede una forma di sanzione salata per quanto fatto da Michelle Hunziker e compagni. Allo stesso modo, sono diverse le associazioni che negli ultimi tempi hanno cominciato a chiedere chiarezza in merito all’attività di “influencer non dichiarati” portati avanti da molte personalità. L’idea dell’hashtag dedicato sembrava per un periodo la migliore, ma non tutti sembrano propensi a segnalare le proprie iniziative. La denuncia degli svizzeri appare come il tentativo di lanciare un segnale. Michelle Hunziker, litigio con il compagno Il carattere esuberante della bellissima conduttrice Michelle Hunziker, ha colpito anche il suo matrimonio. Pare infatti, che lei e suo marito Tomaso Trussardi, siano stati colti in una lite focosa per strada. Michelle Hunziker è tornata da poco sul bancone di Striscia la notizia e già si comincia a vociferare su una possibile imminente separazione dal marito Tomaso Trussardi, con cui è sposata dal 2014. Sarà vero? I fan della coppia possono stare tranquilli: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno sempre confermato il loro amore fortissimo e, ancora oggi, i due si definiscono innamorati più che mai. Michelle Hunziker, infatti, ha confessato che, dopo la terribile esperienza con la setta che l’ha allontanata per anni dai suoi affetti, l’unica persona a conoscenza dell’intera vicenda è stato suo marito Tomaso Trussardi, con cui la conduttrice ha un legame fortissimo. LEGGI ANCHE https://velvetgossip.it/2019/06/24/michelle-hunziker-eros-ramazzotti-beccati-insieme-ecco-dove/

Comments

commenti