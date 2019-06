In un mondo in cui la tecnologia sta facendo da padrona, si effettua la spesa online e tutto diventa fugace, qualcuno è stato attratto da un valore di un tempo.

Francesco Mangialavori, trentottenne di Ricardi, laureato in disegno industriale, è un fotografo per pura passione, ma con questo scatto ha dimostrato di avere occhio nel cogliere – verrebbe da dire – ciò che si sta perdendo. Calabrese doc, durante una passeggiata tra le vie di Civita, ha colto tutta la poeticità di un uomo anziano, vestito di tutto punto, appoggiato a un muro, che con lo sguardo basso attende che qualcuno venga attratto dalle nespole, raccolte amorevolmente, così da portarsi a casa qualcosa per il sostentamento.

Si nota una delicatezza non scontata nello sguardo del fotografo, che pur rimanendo a distanza, coglie l’attimo e immortala un uomo che vuole vivere dei frutti della terra, oltre che una pratica che si sta sempre più perdendo. La vendita vis à vis, tra le vie del paese è qualcosa che è sempre più rara, ma permette il rapporto umano, oltre forse a una qualità del prodotto differente.

Il racconto di Mangialavori

«Era metà pomeriggio di venerdì scorso eravamo stati sul Pollino e ora stavamo entrando a Civita per visitare questo borgo meraviglioso, se non che, ad un certo punto della strada che attraversa il paese, abbiamo notato questo anziano, con le sue cassette di nespole e una bilancia. La scena ci ha colpito subito, per noi era qualcosa di forte, era impregnata di significati, specialmente per un calabrese. La giacca, la camicia, la salita in paese dopo la campagna… La dignità di un uomo d’altri tempi. Non ci siamo voluti avvicinare per non disturbare la bellezza di quel momento, non abbiamo nemmeno parlato con lui. Io e il mio amico Vito Di Napoli ci siamo guardati e ho scattato!», ha dichiarato l’autore della foto al Quotidiano del Sud.

Foto virale: i commenti sui social

Chissà se Mangialavori avrebbe mai immaginato che questo scatto sarebbe diventato un vero e proprio caso. Tanti i commenti sotto il post su instagram, ve ne riferiamo alcuni che dimostrano quando la foto abbia conquistato anche perché in molti hanno visto rappresentata la meridionalità.

«Da emigrante questa foto mi ha toccato il cuore». Un altro utente attratto dalla news ha scritto: «anche io sono uno di quelli che ha letto la notizia ed è venuto a vedere “l’originale” qui. Bellissima foto! Per noi del sud è uno scenario normale, ma vederlo immortalato è arte» e ancora «questo scatto racchiude tutta la nostra calabresità».

Ph cover di Francesco Mangialavori