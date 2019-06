Marco Carta risponde a Luca Dirisio: “Ci vorrebbe un patentino per scrivere sui social”

Lo “scandalo” Marco Carta ha fatto parlare di sé, oltre che nel mondo del giornalismo di costume, anche in quello sempre attento del pop. Tra gli addetti ai lavori si sono sprecate supposizioni polemiche, e tra le altre hanno fatto un certo scalpore le parole di Luca Dirisio. Il cantante abruzzese, ex concorrente dell’Isola, aveva pubblicamente attaccato il collega con un arrabbiatissimo post di sdegno. Più che il possibile furto, ad oggi non provato, nel mirino del cantante c’era la scelta di usare lo scandalo per farsi pubblicità alla corte di Barbara D’Urso. Dirisio arrivò a dire quanto Carta gli “facesse schifo“, per la decisione di rivolgersi alla tv scandalistica. Ora, a qualche settimana dal fattaccio, è arrivata la risposta.

“Non mi sarei mai permesso di rivolgermi così a un collega”: il cantante si sfoga dopo gli insulti di Luca Dirisio

Lo sfogo di Marco Carta è stato affidato al Fatto Quotidiano, dove nel corso di una lunga intervista il cantante si è espresso in merito a quanti avessero giudicato il suo comportamento. Inevitabile il riferimento a Dirisio, con il quale l’ex Amici non c’è certo andato leggero. “Io non mi sarei mai permesso di rivolgermi così a un collega“, lo sfogo riportato al giornale, rivolto alla gogna online subita. “Sono parole che lasciano il tempo che trovano, ciccia Dirisio! Però alcune cose mi hanno fatto male. Ci vorrebbe un patentino per poter scrivere sui social. Non è possibile che sia permesso dire tutto, bestemmie, insulti pesanti e a muso duro. Per me era un momento di grande fragilità. Altre cose mi hanno fatto sorridere, come i vari meme dedicati a me. Ma ho ricevuto anche messaggi pesanti in privato. E la stampa a sua volta si è sprecata con titoli molto duri. Ma il più delle volte è solo clickbait“.

L’attacco di Luca Dirisio a Marco Carta Lo sfogo di Luca Dirisio era arrivato via social, e non ha risparmiato né Marco Carta né, indirettamente Barbara D’Urso. Il cantante si è detto disgustato dal mondo gossip che ha travolto il collega, accusato a sua volta di aver approfittato del fatto per far parlare di sé. “Cultura e giornalismo!”, il commento ironico dell’abbruzzese a proposito dell’episodio di Live Non è la D’Urso. “Anche se fosse successo qualcosa, vai in tv a raccontare queste cose? Come se la D’Urso fosse la corte suprema!” Un attacco piuttosto inaspettato, ma rivelatorio di quanto il mondo musicale, nella persona di Luca Dirisio, pensi dell’affare Marco Carta. L’ex naufrago, concorrente dell’Isola 2011, ha poi rincarato la dose, esprimendo la propria antipatia per il comportamento dell’ex Amici. “Ma risolviti i tuoi problemi attraverso manager, avvocati e discografici”, la conclusione. “Sarà che siamo diversi. A me queste trovate fanno schifo”. LEGGI ANCHE https://velvetgossip.it/2019/06/18/marco-carta-8000-euro-di-paga-truffa-al-gay-pride/

