La lite tra le due si è subito assestata al livello di urla e insulti più o meno velati: la Santanché intenta a delegittimare come possibile il discorso dell’avversaria, e Vladimir Luxuria a rispondere per le rime. Il tutto di fronte a una confusa Nunzia De Girolamo, occupata in qualche modo a mantenere le distanze da entrambi gli estremi. Il punto di rottura sarebbe arrivato nel momento in cui l’ex deputata ha attaccato l’identità personale dell’attivista: “Non si può dire che in natura esistano altri generi, lei ha il pene, quindi per me è un uomo“, le parole di Daniela Santanché. A dire poco colorita la reazione di Luxuria: “Non mi parli di natura proprio lei, che con tutti gli interventi chirurgici che ha fatto è più transessuale di me“.

Origine del dibattito, come accennato, è stata la discussa partecipazione di Vladimir Luxuria alla trasmissione educativa Alla Lavagna di Rai 3. Andata in onda la scorsa settimana, la puntata dello show ha visto appunto l’attivista LGBT confrontarsi con un gruppo di bambini. Il tema erano appunto la teoria gender, con il preciso obbiettivo di sensibilizzare una nuova generazioni a tematiche ancora tabù per la vecchia. Inevitabili le conseguenti polemiche, partite da Adinolfi gli scorsi giorni e approdate allo scontro di Non è l’Arena.

Vladimir Luxuria, il precedente della puntata Rai censurata

Vladimir Luxuria, su Twitter, se la prende con la Rai per lo spostamento di una puntata, con lei, del programma ‘Alla lavagna’, adombrando una possibile censura: “Ho appena saputo – ha cinguettato Luxuria – che per la seconda volta il programma ‘Alla Lavagna’ previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3?”.

A quanto apprende l’Adnkronos la Rai avrebbe spostato la puntata in questione insieme alle altre quattro dell’ultima settimana del programma, che avrebbero dovuto andare in onda su Rai3 in access prime time come le precedenti. Uno spostamento deciso per consentire di ‘esaurire’ la programmazione di ‘Non ho l’età’ e per lasciare spazio a una serata celebrativa di Piero Angela, in occasione dei suoi 90 anni.