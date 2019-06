[PHOTO CREDIT FACEBOOK]

Gabriel Garko sotto accusa

Recentemente è stato al centro della “bufera” del gossip per una presunta querela di una fan. L’attore è stato accusato di essere maleducato per una foto negata in strada alla fan. Ma Garko ha replicato: “Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando qualcuno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto, questa è maleducazione! Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede non è comunque obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il momento”.

Prima e dopo la chirurgia: sconvolgente cambiamento

Gabriel Garko è uno degli attori più belli del panorama italiano. Ma ha subito molto interventi chirurgici che l’hanno cambiato notevolmente… Ecco la foto del prima e dopo.

Gabriel Garko e lo scatto irriconoscibile

Gabriel Garko non è estraneo alle accuse di aver ceduto troppo all’aiuto del chirurgo estetico. Tuttavia l’attore ha sempre negato di aver subito “ritocchini”. Eppure la foto mostra innegabilmente che qualche cambiamento il viso di Garko ha subito nel tempo. L’indizio più evidente lo danno gli zigomi, ben più pronunciati di quelli di anni fa. Inoltre sembrerebbe che anche le belle labbra dell’attore siano più gonfie rispetto a quelle dell’inizio della carriera dell’attore.

Niente 10 years challenge per Garko

Nessuna conferma è mai arrivata da Gabriel Garko riguardo l’essersi sottoposto alla chirurgia estetica, tuttavia a far sorgere dei dubbi è stato anche il fatto che uno degli attori di fiction più amati di Canale 5 è tra i pochi vip che ha deciso di non aderire alla 10 years challenge. La sfida consisteva nel condividere sui social scatti di 10 anni fa, paragonati a quelli del 2019.

In vacanza con un uomo? Spuntano foto inedite

Gli attori Gabriel Garko e Gabriele Rossi fanno ormai “coppia” fissa. I due amici sembrano infatti inseparabili, soprattutto dopo l’ultima vacanza trascorsa sulla neve in compagnia di Eva Grimaldi, ex di Garko, ed Imma Battaglia, la nuova promessa sposa dell’attrice. Un nuovo amore nella vita di Garko? I rumors aumentano di giorno in giorno, mentre si ipotizza addirittura una convivenza con il giovane attore Gabriele Rossi. D’altronde ultimamente al dito di Garko sembra essere spuntato anche un misterioso anello.