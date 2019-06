Dopo esser stata definita una “pazzerella”, Alessia Marcuzzi può benissimo rientrare nella categoria dei vip spendaccioni. Sta trascorrendo una vacanza da favola da un resort extra lusso molto costoso, a Borgo Egnazia a Fasano, meta preferita da molti vip italiani e internazionali… Non a caso tra gli ospiti c’è stata anche Madonna!

Alessia Marcuzzi è finalmente riuscita a prendersi una bella vacanza (e che vacanza!) scappando in una delle mete più ambite e chic di questa estate 2019. Con chi è andata? Finalmente con sua figlia Mia, lontana da televisione e gossip! Alessia e la figlia Mia si rilassano nella piscina in pietra leccese, si immergono in lunghi bagni nella caletta privata e fanno delle passeggiate tra la natura rigogliosa. Su Instagram, Alessia condivide qualche scatto di queste splendide giornate. Alessia e Mia non sono sole. A Borgo Egnazia ci sono anche l’ex calciatore Roberto Baronio e la moglie Ezia Modafferi, con cui la conduttrice è molto amica, ma soprattutto sono molto amiche le loro bambine, inseparabili in questa vacanza per la famiglia.

Alessia Marcuzzi foto in costume: ai follower non sfugge un dettaglio scandaloso

L’estate è arrivata e i Vip iniziano a riempire i loro profili social con foto in costume. L’ultimo scatto di Alessia Marcuzzi però, contiene un dettaglio scandaloso. Ai follower della presentatrice infatti non è sfuggito un particolare sul corpo di Alessia. In tanti, oltre ad ammirare la bellezza di Alessia che pare non sfiorire con il passare degli anni, hanno notato qualcosa di ‘anomalo’ sul seno.

Le forme di Alessia Marcuzzi non passano di certo inosservate. E quando la biondissima presentatrice si mostra in bikini è ancora più difficile per i suoi fan non notare quanto si mantenga in forma e con un fisico da fare invidia. Eppure nell’ultimo scatto pubblicato da Alessia, qualche ora fa sul suo profilo Instagram ufficiale, qualcosa non ha convinto i follower della Marcuzzi, che hanno notato subito un dettaglio alquanto scandaloso.