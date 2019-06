Nel corso di questi mesi anche i fan più accaniti hanno potuto notare che tra loro qualcosa non andasse. Infatti, prima hanno iniziato ad essere sempre più rade le foto insieme sui social, poi hanno iniziato a farsi vedere sempre meno in giro insieme. Alcuni settimanali di gossip li avrebbero avvistati più volte da soli e in compagnia di altre persone, anche nelle occasioni più importanti. Poi la vacanza che Melissa ha fatto con la sua famiglia a St. Moritz senza il suo Kevin. Dunque, gli indizi sono tanti, anche troppi, sebbene nessuno dei due abbia finora mai confermato né smentito i rumors.

La confessione al settimanale Chi

Alla fine Melissa Satta ha deciso di vuotare il sacco, e in un’intervista al settimanale Chiha rivelato di essere single. La notizia ha stordito tutti suoi fan, che forse già se lo aspettavano. La showgirl ha dichiarato che come ogni storia d’amore che giunge al termine, all’inizio è stato difficile e triste. Adesso però, ha ammesso di aver ritrovato l’equilibrio di vivere in una famiglia senza Boateng. L’amore per Maddox è riuscita a farla andare avanti e a mettere da parte il rancore nei confronti dell’ex compagno. Ora per Melissa la strada è tutta in discesa. Che sia alla ricerca di un nuovo amore? La Satta nega: ora vuole prendersi un periodo tutto per sé, e non ha alcuna voglia di innamorarsi di nuovo.

La vacanza a Dubai per riprendersi

Per Pasquetta, la bella sarda è volata a Dubai, per concedersi una vacanza in relax, pare con gli zii e i cugini di Maddox. Questa vacanza è stata meritata dalla showgirl, soprattutto dopo il duro periodo. Melissa si è mostrata in forma smagliante in spiaggia, davanti al famoso grattacielo, protagonista delle foto dei turisti.