Alba Parietti irriconoscibile in bikini: ecco come è stata paparazzata [FOTO]

Alba Parietti da sempre considerata una delle showgirl più avvenenti del mondo dello spettacolo, non si smentisce. In occasione delle vacanze estive, infatti, ha deciso di godersi un rilassante periodo al mare. Nello specifico, la Parietti è stata avvistata a Roca Lisa, Ibiza, l’isola più festaiola delle Baleari. Per l’occasione, la Parietti non si è fatta attendere ed ha mostrato le sue forme in bikini. Peccato che gli occhi acuti dei fan abbiano notato qualcosa di insolito.

Alba Parietti in bikini, ma ha usato Photoshop

Anche per i vip sono finalmente iniziate le vacanze e anche Alba Parietti e partita, questa volta verso Ibiza. Mare e spiagge da urlo per mettere in mostra il proprio fisico. Tuttavia, la showgirl ha voluto restare in contatto con i suoi fan continuando a postare degli scatti su Instagram. Uno di questi però ha turbato i followers. Sembra infatti che la showgirl abbia utilizzato il programma di ritocco Photoshop. Come ammaliare i fan se non con uno scatto sensuale e il bikini leggermente abbassato? Fisico asciutto, le gambe slanciate e toniche, la pancia piatta e un sex appeal da far invidia alle più giovani. Peccato che ci sia il trucchetto della tecnologia. Subito una pioggia di critiche si è scatenata sulla Parietti per aver esagerato con Photoshop.

Alba Parietti nuda sui social Alba Parietti, showgirl e presentatrice, da sempre nota per la sua sensualità e bellezza prorompente, fa impazzire il web, con uno scatto davvero bollente. Completamente nuda, mostra il suo lato b sui social. La donna attualmente opinionista per il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, non ha mai nascosto la sua femminilità ed ha fatto sognare con le sue forme, centinaia di uomini di tutte le generazioni. Alba Parietti, nota per non aver mai temuto critiche e giudizi negativi sul suo modo di essere e d’apparire, è tornata a far sognare i fan, con piccantissimi scatti sul web, che la ritraggono completamente senza veli. Dal suo profilo Instagram ufficiale, l’opinionista e conduttrice Tv, continua a mostrare i tratti inconfondibili della sua seducente bellezza. I commenti scioccanti dal web In uno degli ultimi scatti postati sulla sua pagina Instagram ufficiale, Alba Parietti si mostra completamente struccata e commenta simpaticamente il suo scatto con queste parole: “Sembra che abbia dormito una settimana”. Il volto rilassato, gli occhi lucidi, come dopo una lunga dormita e nessun trucco a camuffare la bellezza naturale di Alba. Ma tra i commenti dei fan, oltre le decine di complimenti, uno in particolare ha scioccato per la sua freddezza. Un utente anonimo, ha infatti commentato la foto con queste parole: “Sembra che tu abbia abusato di droga“. Insomma un’infamia piuttosto ardita, che Alba ha preferito non commentare a sua volta.

