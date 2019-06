Ylenia Carrisi trovato un pacchetto di sigarette che rivela un particolare sorprendente

Una confessione che ritorna a fare del caso di Ylenia Carrisi un caso di cronaca nera attuale. La bellissima figlia di Al Bano e Romina Power non ha mai più fatto sapere nulla. Dopo la sua scomparsa sono emerse le teorie più assurde ma nessuna teoria sembrava poter aver credito. In ultima quello di un camionista, che la polizia americana ha incriminato come serial killer.

Eppure, a distanza di anni, a parlare è proprio la figlia del presunto omicida della ragazza rivelando una inquietante verità.

Ylenia, parla la figlia del presunto Killer Ylenia Carrisi dopo più di 25 anni, la figlia del Killer rompe il silenzio rivelando un segreto che nascondeva il suo papà.

Mentre Romina Power, la mamma della giovane scomparsa, chiede sempre che si smetta di parlare di sua figlia usando il suo nome per fare ascolti, tornato negli ultimi mesi al centro della Cronaca Nera nazionale, emergono alcuni particolari inquietanti sul suo presunto assassino, Keith Jesperson. A svelarli in esclusiva sul settimanale ‘Giallo’, qualche mese fa, la giovane figlia Melissa Moore, oggi avvocato, ha rotto il silenzio rivelando particolari scioccanti sulle abitudini omicida di suo padre che al tempo, ovviamente, lei ignorava.

Comments

commenti