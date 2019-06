Gerry Scotti sotto attacco: vitalizio parlamentare, svelata la cifra

Anche Gerry Scotti, come altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo, percepisce un vitalizio per una carica politica rivestita molti anni fa. Eppure non tutti sanno in che modo il conduttore spende quella cifra. Rimarrete stupiti!

Magari non tutti sanno che Gerry Scotti, amato presentatore di Mediaset, ha avuto anche una breve parentesi in politica come parlamentare.

Era, infatti, il 1987 quando Gerry Scotti si candidò alla Camera dei Deputati, nel collegio di Milano insieme al Partito Socialista Italiano, che allora era sotto la guida di Craxi. In quelle elezioni fu eletto deputato con più di 9286 preferenze.

L’esperienza, però, non fu delle più positive, come ha raccontato lo stesso Gerry Scotti in un’intervista tempo fa:

Mi affidarono le questioni delle condizioni giovanili e io presi la cosa talmente sul serio che cominciai a tempestare la Camera di proposte su proposte. Rimasero tutte inascoltate, lettera morta, e così mi dimisi e tornai alla tv.

Il noto presentatore, dunque, si dimise dalla politica perché la sua voce non veniva ascoltata: un atto di grande onestà. Ad ogni modo, però, per quella breve presenza in Parlamento, a Gerry Scotti spetta un vitalizio parlamentare di 1440 euro al mese.

Gerry, però, ha un cuore grande e le ingiustizie non le sopporta, come ha dimostrato più volte in tv. Dopo aver tentato invano di rinunciare al vitalizio, ha deciso di devolverlo in beneficenza, come ha dichiarato sempre nel corso della stessa intervista:

Non mi piace parlare di un’esperienza a cui ho dato poco e dalla quale ho ricevuto poco. Dato che ho versato i contributi avrò diritto a percepire a 65 anni una pensione come ex parlamentare di 2.300 euro al mese. Dal momento che ritengo di non aver fatto in quel ruolo tutto il mio dovere, ho deciso unilateralmente di devolvere quei soldi alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio dovere, delle forze dell’ordine, insomma, di tutti quelli che per lo Stato, la Repubblica, hanno immolato la propria vita.

Mediaset, cachet esagerati: non è decisamente la Rai: ecco lo stipendio di Gerry Scotti.

Lo stipendio più alto della Rai (3 milioni di euro spartiti in 2 anni per i più pagati in assoluto, Antonella Clerici e Flavio Insinna) equivale allo stipendio minimo percepito nel regno Mediaset: i cachet dei conduttori variano infatti da un minimo di 2 milioni di euro a un massimo di quasi 10 milioni.

Una delle migliori posizioni è proprio quella di Gerry Scotti, volto fidato del palinstesto Mediaset. Gerry Scotti lo abbiamo visto ovunque: Passaparola, Striscia la Notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Paperissima, Lo show dei Record, Io canto, Italia’s Got Talent… Attualmente tra telepromozioni, prime time e la conduzione del pre-serale di Canale5 con Caduta libera, Gerry Scotti riceve un cachet totale di circa 10 milioni di euro l’anno.