Sarah Scazzi, agghiacciante scoperta a distanza di anni dall’omicidio

Il movente della gelosia

Ma perché Sabrina e Cosima hanno ucciso Sarah? Come scritto nella sentenza, il movente si celerebbe dietro l’amicizia tra le due cugine e Ivano Russo. I giudici di Piazza Cavour, hanno fatto riferimento al “al sentimento anomalo, vicino all’ossessione” che Sabrina aveva per Ivano Russo il quale aveva rifiutato un rapporto sessuale con la Misseri. Sarah avrebbe raccontato ad altri di questo deludente episodio della cugina, dando adito a pettegolezzi e maldicenze. Portando così Ivano, pochi giorni prima della morte della quindicenne, a troncare definitivamente con Sabrina.

Questa vicenda acuì nella Misseri l’astio verso la cugina, e costituì per l’accusa il movente dell’omicidio, maturato probabilmente a seguito di un acceso diverbio tra le ragazze avvenuto la sera del 25 agosto, alla vigilia della scomparsa di Sarah, in un pub del paese davanti ad alcuni testimoni.

L’ossessione di Sabrina per Russo e la gelosia nei confronti di Sarah era talmente forte che anche la stessa quindicenne ne parla più volte nel suo diario. Una gelosia che portò man mano ad incrinare i rapporti tra le due ragazze, tanto che il 10 luglio Sarah scrive: “Sabrina sta facendo la stronza con me e non mi fa più uscire. La odio“. I giudici, quindi, sostengono che Sabrina nutrisse un interesse morboso nei confronti di Ivano e proprio questa ossessione avrebbe alterato la percezione della realtà e portato la ragazza a considerare la cugina Sarah come un grosso pericolo, pericolo aggravato dal fatto che la quindicenne nutrisse anch’essa un interesse per Russo e da lui spesso cercasse coccole e attenzioni.

Il ruolo di Cosima nell’omicidio di Sarah Scazzi

Il 26 maggio 2011 viene arrestata anche Cosima Serrano, madre di Sabrina, con l’accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona. Dall’analisi dei tabulati risultava, infatti, che il suo telefono cellulare aveva effettuato una chiamata dal garage, mentre la donna aveva dichiarato che, quel pomeriggio, lì non si era mai recata. Come evidenziato dalla Corte di Assise di Taranto, anche la Serrano avrebbe maturato nel tempo un “autonomo” risentimento nei confronti della nipote.

Il “movente personale” creatosi in Cosima “affiancatosi a quello della figlia – scrive ancora la Corte – nella condivisione del malanimo verso Sarah, l’avrebbe portata all’impeto finale, vedendola perseguire, nei momenti topici, lo stesso obiettivo di Sabrina Misseri: la morte della Scazzi”. I giudici aggiungono che “la reazione omicida della Serrano non è premeditata, come non lo è da parte di Sabrina Misseri. Sarah è ricondotta a casa Misseri non già con il fine di ucciderla, ma per calmarla e convincerla al silenzio“.