Ambra Lombardo cambia vita: rinuncia a tutto dopo il Grande Fratello

L’esperienza al Grande Fratello

Ambra Lombardo, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello, non ha mai nascosto il suo amore per il mondo dello spettacolo. Già nel 2004 aveva tentato di sfondare nel mondo della televisione, partecipando al concorso di Miss Italia. Arrivò terza (in quell’anno vinse Cristina Chiabotto), ma ebbe un discreto successo, data la sua bellezza folgorante. Dopo quell’esperienza aveva iniziato a presenziare agli eventi, come presentatrice e testimonial. E, dopo essere entrata in un’agenzia, ha iniziato a fare la modella, parallelamente agli studi. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare come insegnante, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. A suo dire, anche per compiacere un uomo, con il quale aveva una storia, che credeva la amasse e volesse solo il meglio per lei.

Poi è capitata l’occasione di partecipare al Grande fratello e Ambra Lombardo non si è lasciata sfuggire questa possibilità. Nella Casa si è riscoperta molto vicina al mondo dei riflettori, ma soprattutto ha conosciuto una persona importante. Stiamo parlando di Kikò Nalli, con il quale, sin da subito, è nata una forte complicità. Adesso lei lo aspetta fuori – speriamo trionfante – per cercare di vivere questa “relazione” (ancora non iniziata) lontana dalle telecamere.

Ambra Lombardo decide di cambiare vita Adesso vuole anche darsi una seconda occasione, per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. E, per questo motivo, ha deciso di lasciare definitivamente il suo lavoro di professoressa. Al settimanale Dipiù ha dichiarato Insegnavo Lettere in un liceo di Milano ma ho chiuso in anticipo il mio contratto. È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio. Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo. Un mondo da cui sono sempre stata attratta, di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse. E, sul suo futuro con Kikò, Ambra sembra molto felice di quello che potranno costruire al di fuori della Casa. Per l’ex marito di Tina Cipollari ha lasciato anche l’uomo con il quale si stava frequentando. Per qualcuno però questo avvicinamento a Kikò è una mossa di una stratega, per arrivare alla notorietà. Lei risponde Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione.

