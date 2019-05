Brutte notizie arrivano dalla Royal Family più chiacchierata al mondo: Kate Middleton ed il Principe William sono in crisi. Secondo i tabloid inglesi, infatti, il loro matrimonio sarebbe al capolinea. Sempre più distanti in pubblico, i sudditi sembrano esserne certi: i duchi di Cambridge sono in procinto di divorziare.

Alcuni siti inglesi hanno diffuso la notizia che tra i due non corre più buon sangue. La loro relazione, infatti, sarebbe costellata da alti e bassi, come afferma lo scrittore inglese Andrew Morton nel suo romanzo “William and Catherine“. A quanto sembra, William ignorerebbe sua moglie, soprattutto in pubblico. Secondo i sostenitori della famiglia reale, invece, queste sono solo voci e il matrimonio di William e Kate sarebbe solido come una roccia.

Andrew Morton è convinto della sua teoria, tanto da affermare che in realtà Kate Middleton non sarebbe una moglie felice. Secondo lo scrittore, la duchessa di Cambridge farebbe di tutto per ingannare le apparenze, fingendo le sue emozioni e apparendo spesso al fianco del marito e dei figli.

William si allontana da Kate

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e il principe William sono sempre più lontani. Il principe è stato paparazzato a divertirsi in compagnia senza la consorte. Sorridente e partecipante ad una partita, William sembra non curarsi del fatto che la moglie non sia accanto a lui. I rumors all’interno della casa reale non finiscono mai. Oltre alle rivalità tra Kate e Meghan, ora ad interessarci è la relazione tra Kate Middleton e William. Sembra che lui la ignori e che lei sia trattata come una serva.

Non è la prima volta che circolano pettegolezzi su un rapporto non idilliaco tra Kate Middleton e William. Se fino a qualche mese fa erano insistenti le voci in merito ad una presunta rottura tra i Duchi di Cambridge, ora questa notizia. Infatti, i due, all’apparenza sono genitori modello, sempre in ordine e innamorati. In realtà ci sono problemi di coppia. Il loro matrimonio ha attraversato vari momenti di crisi, così come ha dichiarato lo scrittore Andrew Morton nel libro “William and Catherine” e la rivista Gala. Nonostante le voci circolate su un presunto tradimento da parte di William e le immagini in cui spesso viene immortalata la Duchessa di Cambridge, sempre cupa, i due continuano a mostrarsi in pubblico insieme ai loro tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis.

“Molte volte Kate si è sentita trattata come un’inserviente, più che come una fidanzata o una moglie”.Dal libro emergerebbe inoltre un’immagine poco affettuosa di William. La cognata di Meghan Markle si sentirebbe poco considerata dal marito, soprattutto in presenza di altri. E’ dunque un’immagine di una moglie poco felice, quella di Kate Middleton.