Rosa Perrotta nel mirino degli hater per il nome dato al figlio

Anche un nome apparentemente anonimo può rivelarsi arma per gli hater social e le loro provocazioni, se la madre è un personaggio di fama pari a Rosa Perrotta. Proprio la ex tronista è dunque finita nel mirino dei propri stessi follower, come sempre più spesso accade nel velenoso mondo di Instagram. Il personaggio televisivo, compagna da due anni di Pietro Tartaglione, è infatti in procinto di diventare madre del suo primo figlio. Il bambino si chiamerà Domenico, come il nonno paterno della madre. Ma a suscitare l’ilarità del web non è tanto il nome scelto in sé, quanto l’intenzione, già confermata nella scorsa edizione di Domenica Live, di affibbiare al piccolo il soprannome ufficiale di “Dodo“.

Il primogenito dell'ex tronista e di Pietro Tartaglione si chiamerà "Dodo": e giù di battute tra gli hater social

Al figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspetta dunque una infanzia caratterizzata da questo bizzarro nickname, con cui con ogni probabilità sarà reso protagonista di un trattamento simile a quello toccato al più noto Leone Ferragni. L’intenzione non è sfuggita ai follower della madre, che in occasione delle fotografie postate da Rosa Perrotta per il baby shower non hanno nascosto il proprio disappunto per la bizzarra scelta del nome del ragazzino. Le schermaglie della sezione commenti, a cui Rosa Perrotta non è comunque aliena, hanno lo stesso spinto ad intervenire in prima persona la proprietaria dell’account. “Ho scelto ‘Dodo’ perché mi piace”, ha risposto acida ai commenti. “E perché ho sempre chiamato così mio fratello minore. E l’ho chiamato così perché è mio figlio. Quando farete i vostri figli li chiamerete come vi pare“. Una risposta secca, che ovviamente non riuscirà a placare la sete di ironia del proprio pubblico, almeno per i primi tempi.

Anche Rosa Perrotta contro Pamela Prati e Eliana Michelazzo Nell’ultima puntata di Live-non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ha raccontato la sua versione del mistero del matrimonio di Pamela Prati che sta andando avanti da mesi. L’agente ha raccontato di essere stata truffata perché ha scoperto dopo dieci anni di essere stata sposata con una persona inesistenze. Per questo ha denunciato da Barbara d’Urso, di aver querelato la sua ex socia Pamela Perricciolo. Questa confessione però non ha convinto molto il pubblico. La prima ad aver espresso il suo dissenso è stata Rosa Perrotta, la quale ha svelato su Instagram: “Una volta chiesi a Eliana perché risultasse nubile…E lei e Pamela mi hanno detto che si era sposata in Vaticano…Una volta mi disse che suo marito cucinava bene le patate con le seppie…Sei tu la prima a mentire, non sei la vittima…” L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver dichiarato di essere convinta che Eliana abbia detto solamente altre bugie a Barbara d’Urso, ha anche aggiunto: “Io spero che Eliana e Pamela si facciano aiutare seriamente dai professionisti, dai medici perché hanno bisogno di cure, e perché è troppo grave quello che hanno fatto agli altri e alle altre…Assolutamente…Glielo auguro…” Quindi, secondo Rosa Perrotta, Eliana e Pamela Perricciolo abbiano mentito sia sulla storia di “Simone Coppi” che su quella di “Mark Caltagirone”. L’ex tronista ha poi continuato a dire le sue opinioni e ha rivelato che secondo lei il profilo Facebook di “Simone Coppi” sarebbe stato gestito da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La prova che sarebbe a suo favore sarebbe un video pubblicato sul profilo “Simone Coppi” dell’ultimo Capodanno di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, in quanto lui non era fisicamente presente.

