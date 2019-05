All’interno della Casa del Grande Fratello, si sa, le discussioni non finiscono mai, ma a quanto pare alle discussioni si collegano gli scherzi. Infatti, parliamo dello scherzo architettato da Daniele Dal Moro nei confronti di Serena Rutelli.

Serena Rutelli, lunedì scorso, ha ricevuto dal suo ragazzo un orsacchiotto di peluche, facendole una romantica sorpresa. Daniele Dal Moro e i suoi amici di scorribande hanno deciso di nasconderle il peluche e di organizzarle un’apposita caccia al tesoro per ritrovarlo.

E’ intervenuta però nello scherzo Erica Piemonte, che vedendo Serena scapicollarsi per ritrovare l’oggetto, le ha dato dei suggerimenti. Le ha consigliato di rileggere il bigliettino finale, dandole modo di ritrovare l’orsetto vicino alle docce.

L’ira di Daniele Dal Moro

Daniele è intervenuto, non contento del fatto che Serena avesse ritrovato il regalo del fidanzato così troppo in fretta. Di conseguenza, si è scagliato iroso contro Erica, dicendole: “Non capisco perché non puoi stare zitta! Ma non ha mica tre anni, non glielo avevamo buttato per strada, glielo rendevamo comunque eh! Ma fatti gli affari tuoi, la prossima volta taglio una roba a te e la ritrovi a pezzi! Secondo te glielo rovino e lo lancio fuori dal Gf? Era un gioco! Tutti hanno fatto silenzio tranne te!”.

La fiorentina gli ha risposto: “Non hai capito, non potete metterle gli indizi, lei va e poi la sviate…”. Ma Dal Moro ha replicato: “Meno male capisci tutto tu! Erica impara a pensare per te! Cosa sei la paladina del Gf? Tanto non capisci, è inutile anche che te lo spiego!”.