Luca Zingaretti spaccacuori: Montalbano è ancora il più sexy e amato dalle donne [FOTO]

Luca Zingaretti, celeberrimo interprete de Il Commissario Montalbano, è un uomo dalla lunga carriera e del ricco curriculum, che ha collezionato nella sua vita varie esperienze e diversi amori. Quanto è alto e quanto pesa? Ecco le principali informazioni sull’attore romano, fratello del Presidente della regione Lazio.

La vita di Zingaretti-Montalbano

Non solo attore di talento, Luca Zingaretti è considerato anche un uomo molto fascinoso. Nonostante non sia altissimo e con un fisico da modello, risulta molto apprezzato dal pubblico femminile. Scopriamo qualcosa di più sulle caratteristiche fisiche, ma non solo, dell’attore romano diventato celebre soprattutto per il ruolo di Salvo nella fiction, nata dall’estro di Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano.

Luca Zingaretti, classe 1961, è alto 165 cm, pesa 70 kg circa e ha 56 anni. Nato a Roma l’11 novembre, è fratello del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal 2005 è impegnato con l’attrice napoletana Luisa Ranieri. Prima di questa relazione è stato spostato per alcuni anni con la scrittrice e giornalista Margherita D’Amico, nipote di Suso Checchi D’Amico, famosa sceneggiatrice italiana famosa per le collaborazioni con Federico Fellini, Zavattini, Visconti e altri registi italiani di fama. Nonostante sia famosissimo per il suo ruolo nella serie Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti ha dietro di sé un ricco bagaglio di esperienze e un curriculum vitae molto ricco: da ragazzo sogna di fare il giocatore di calcio e, appena diciassettenne, riesce ad entrare nella squadra del Rimini. Dopo qualche tempo di allenamenti, si accorge di avere uno spiccato interesse per un’altra arte, quello della recitazione. Così decide di abbandonare lo sport per dedicarsi alla carriera da attore, entrando all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. Esordisce nelle vesti di attore a teatro negli anni ’80. I primi spettacoli teatrali a cui prende parte sono diretti da registi come Roncone e Mattolini. Il debutto sul grande schermo risale al 1987 con Gli occhiali d’oro, seguito dal film Il Branco. Dal 2003 è anche Cavaliere dell’Ordine al merito della repubblica Italiana. Zingaretti-Montalbano, amato sia dalle giovani che dalle nonne Non c’è dubbio che Luca Zingaretti abbia un fascino trasversale e che il suo Commissario Montalbano continui ad essere un sex symbol da anni. Nonostante l’attore non rispecchi i classici standard di bellezza maschile, a quanto pare fa impazzire le donne di ogni età. Da cosa dipenderà? Sicuramente il fascino del maschio siciliano e il suo atteggiamento da commissario duro ma divertente, fanno parte del gioco. Ironico, spavaldo, comico e sempre tormentato da qualche “femmina”, Montalbano piace quanto l’attore che lo interpreta. Sarà merito anche del suo sorriso sornione che sulle donne ha un effetto magnetico? C’è poco da fare: Luca Zingaretti piace a tutte. Il suo profilo Instagram ne è un’ulteriore conferma. Sotto ogni foto pubblicata dall’attore infatti, le fan non fanno che lusingarlo con commenti pieni d’ammirazione: “Montalbano-Luca… sei famoso anche in Australia!”; “Ma quanto ti amiamo Commissario”; “Sei un uomo così bello così affascinante” scrive una ragazza di 25 anni; “Quanto sei bello e bravo Luca” commenta una donna di 55 anni; “Sei bello da morire” rincara la dose una signora anziana. Insomma… viva Montalbano!

