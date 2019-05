Sono piccolissime, biondissime e sopratutto belle in modo incredibile: Mila ed Emma sono sorelle e lavorano già nel mondo della moda, ma soprattutto sembrano due Barbie in miniatura.

Sono due bimbe davvero piccole: Mila ha 7 anni e sua sorella Emma ne ha appena tre.Sono russe e stanno diventando delle mini-star nel settore della moda. Un mondo che ormai va a braccetto con quello dei social, infatti le due sorelline iniziano ad avere un certo seguito anche su Instagram. A gestire la loro carriera e la loro immagine, c’è la mamma Kati: di lei non si sa molto, tiene privato il suo profilo Instagram e parla solo tramite quello delle figlie. A giudicare dall’unica foto che si riesce a vedere della donna, è chiaro che le due bimbe abbiano ereditato tutta la bellezza da lei.

Perché in effetti Mila ed Emma sono due bellezze incredibili e fuori dall’ordinario: sembrano disegnate, perfette, eleganti e delicate come solo le Barbie riescono ad essere: un incanto per gli occhi! Le bimbe hanno iniziato presto a lavorare come modelle, sul loro profilo Instagram è già pieno di servizi fotografici e collaborazioni con marchi di abbigliamento, sia casual che elegante. Fa sorridere vederle comportarsi da adulte, perfettamente in posa e vestite da signorine, ma un attimo dopo divertirsi con un video in cui giocano e scherzano insieme.

Sembrano davvero due piccole adulte, già professionali e magnetiche davanti all’obiettivo dei fotografi. D’altronde molte grandi dive del cinema e della moda hanno iniziato così, sin da piccole… Chissà che anche a loro non tocchi lo stesso destino! Sicuramente con tanta bellezza a disposizione incanteranno il mondo.