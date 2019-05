Anna Falchi: sex symbol

Anna Falchi è considerata il sex symbol degli anni 1990-2000. Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella: sono solo alcuni ruoli che ha ricoperto nella sua carriera. Forse però pochi sanno che il vero nome di Anna Falchi è Anna Kristiina Palomaki Falchi, che svelano le origini finlandesi della Falchi.

Anna Falchi senza veli Non è la prima volta che Anna Falchi "sfrutta" Instagram per far clamore. Infatti ancora i fan sono sconvolti dalla foto senza veli che la Falchi ha pubblicato dopo la vittoria nel Derby della sua squadra del cuore: la Lazio. "Per noi laziali sarà una notte indimenticabile…ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta… Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna". Queste le parole di Anna Falchi per il suo "regalo" alla Lazio, che ha battuto la Roma 3-0.

“Per noi laziali sarà una notte indimenticabile…ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta… Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna”. Queste le parole di Anna Falchi usate come didascalia ad una foto bollente pubblicata alcune ore fa sul suo profilo Instagram, in seguito alla vittoria della Lazio, nel Derby.

Ha voluto festeggiare così Anna, la vittoria della sua squadra del cuore. Ieri, 2 marzo si è disputato il 150 esimo Derby della Capitale e a vincere è stata la Lazio che ha battuto la Roma allo Stadio Olimpico 3-0.