Qualche ora fa è stato svelato sulla pagina social dei duchi di Sussex (Meghan e Harry) il nome del royal baby. Tra tutti i nomi che si aspettavano, questo era il meno quotato. Vediamo quale è.

Baby Sussex ha un nome che nessuno si aspettava: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Oggi Meghan e Harry sono arrivati al castello di Windsor dove hanno mostrato per la prima volta il loro pargoletto.

Ha fatto il giro del web la dichiarazione di Meghan che si dichiarava “fortunata di avere i due uomini migliori del mondo” nella sua vita. Più tardi il neonato è stato ufficialmente presentato alla sovrana, la regina Elisabetta in compagnia del marito, il principe Filippo.

Royal Baby: ecco la prima uscita ufficiale del figlio di Meghan ed Harry

A pochi giorni dalla nascita del Royal Baby, spuntano le prime immagini ufficiali del figlio di Meghan Markle e il Principe Harry. Un video esclusivo mostra il nuovo arrivato nella casa reale Inglese.

I Duchi del Sussex si sono fermati presso il Castello di Windsor per fare la presentazione ufficiale e le foto con il nascituro. Sorridenti, emozionati e felici: così Meghan Markle e Harry hanno presentato alla stampa il loro primogenito. Lei vestita di bianco, con un abito che mette in evidenza le forme da neomamma, lui in completo grigio chiaro. Oltre all’emozionante video, i neo-genitori hanno scattato anche le prime foto ufficiali con il bebè.